‘31살 제주삼다수’

먹는샘물 제주삼다수(사진)의 원수원인 제주 지하수 생성 연령이 31년이라는 연구 결과가 나왔다.



제주삼다수를 생산·판매하는 제주도개발공사는 제주삼다수의 공식 생성 연령을 31년으로 규명한 연구 결과가 국제 수자원 분야 최고 학술지 ‘저널 오브 하이드롤로지(Journal of Hydrology)’ 2025년 11월호에 게재됐다고 17일 밝혔다.



이번 연구는 2001년 제주도 ‘수문지질 및 지하수자원 종합조사’를 통해 약 18년으로 추정했던 제주 지하수 생성 연령을 최신 모니터링 자료와 과학기법으로 정밀하게 재산정한 것이다. 생수 업계에서 생성 연령을 과학적으로 규명한 사례는 드물다. 이는 제주삼다수의 품질과 수원지 관리의 투명성을 보여주는 지표로 평가된다.



제주개발공사는 고려대 윤성택 교수(지구환경과학) 연구팀과 함께 2016~2020년, 2022~2023년 총 7년에 걸쳐 수집한 강수·지하수의 안정동위원소, 환경추적자(CFCs, 삼중수소) 및 수화학 자료를 통합 분석해 지하수 함양고도, 이동 경로, 체류시간을 산정했다. 안정동위원소는 빗물이 유입된 고도를 파악하는 데 활용되며, 환경추적자는 지하수 속 미량 물질을 분석해 물의 이동 특성과 경로를 추정하는 지표다. 연구진은 이러한 자료를 지하수의 생성 연령을 계산하는 연령모델에 적용해 생성 과정과 수리학적 특성을 종합적으로 규명했다.



다중 환경추적자 자료를 상호 검증해 연령모델에 적용한 결과, 제주삼다수 근원이 되는 빗물은 한라산 국립공원 내 해발 1450m 이상 고지대에서 함양되는 것으로 확인했다. 지하수 평균 체류시간은 약 31년으로 산정됐다.



이는 한라산에 내린 빗물이 30여년간 자연정화 과정을 거쳐 제주삼다수의 원수가 된다는 사실을 과학적으로 입증한 것이다.

