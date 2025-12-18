부안 앞바다, 돈바람 솔솔

전남 신안군이 태양광 발전 수익을 주민들에게 나누는 ‘햇빛연금’으로 주목받는 가운데, 전북 부안군이 해상풍력을 기반으로 한 ‘바람연금’을 통해 연금도시로 나아가겠다는 구상을 본격화하고 있다.



17일 부안군에 따르면 부안·고창 해역에 조성 중인 전북 서남권 해상풍력 발전사업을 통해 지역 주민과 발전 이익을 공유하는 ‘부안형 바람연금’ 모델을 마련했다. 바람연금은 해상풍력 발전으로 발생하는 수익 일부를 주민에게 현금 또는 지역화폐 형태로 환원하는 방식이다. 이는 태양광 발전 이익을 주민에게 나눠 주는 인접 신안군의 ‘햇빛연금’과 유사한 개념으로, 자연 자원을 활용해 지구온난화 대응과 주민 소득 보전을 동시에 꾀하는 일석이조 사업으로 평가된다.



서남권 해상풍력 발전은 정부가 해상풍력 3대 강국 도약을 목표로 부안·고창 해역에 총 14조4000억원을 투입해 2.46GW 규모의 해상풍력 단지를 조성 중인 사업이다. 2020년 60MW 규모의 1단계 실증단지 조성을 마쳤으며, 2029년까지 시범단지(0.4GW), 2030년까지 확산단지(2GW)를 완공하는 게 목표다. 서남권 해상풍력 단지가 완공되면 새만금 재생에너지 100% 사용(RE100) 국가산업단지 유치 등 지역 산업 전반에도 긍정적인 파급 효과가 기대된다.



바람연금 실현의 핵심은 발전 이익 공유 구조다.



발전소 주변 지역 지원에 관한 법률에 따라 연간 3억7500만원씩 20년간 기본 지원금을 지급하고, 건설 기간에는 1회에 한해 총 1222억원 규모의 특별 지원이 이뤄진다. 여기에 지역 주민이 재생에너지 발전 사업에 일정 비율 이상 참여할 경우 재생에너지공급인증서(REC) 추가 가중치가 부여돼 수익이 주민에게 직접 돌아가게 된다.

부안군은 해상풍력 단지 2.4GW가 완공될 경우 연간 1314억원 규모의 이익 공유금이 20년간 발생할 것으로 보고 있다. 군은 이를 재원으로 한 바람연금을 농어촌 기본소득과 연계하는 방안도 검토 중이다.



권익현 부안군수는 “서남권 해상풍력 발전사업을 기반으로 한 바람연금이 정착될 경우 친환경 에너지 생산과 주민 소득 보장을 동시에 실현하는 새로운 연금 모델이 될 것”이라고 말했다.



앞서 신안군은 ‘신재생에너지 개발이익 주민공유제’를 2021년 4월부터 시행했다. 햇빛과 바람을 이용해 2030년까지 10GW 규모의 태양광발전소와 풍력발전소를 설치해 그 이익을 주민들에게 나눠 주는 제도다. 현재 6개 섬 주민 1만8997명에게 분기당 10만~60만원을 지급하고 있으며, 2030년까지 전 군민에게 월 50만원의 기본소득을 지급하는 게 목표다.

