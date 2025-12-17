“나야, 히든 백수저”… 최강록의 귀환

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2: 요리 계급 전쟁 시즌2’(이하 ‘흑백요리사2’)가 16일 공개됐다.

‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’의 연출을 맡은 김학민 PD(왼쪽 여섯번째)를 비롯한 출연진이 17일 기자간담회 이후 기념촬영을 하고 있다. 넷플릭스 제공

‘흑백요리사’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 스타 셰프 ‘백수저’ 100명이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁으로, 지난해 시즌1 공개 이후 큰 인기를 얻었다. 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 톱10 TV 비영어 부문 1위를 차지하기도 했다.



이날 공개된 ‘흑백요리사2’ 1∼3회에서는 백수저 18인과 맞붙을 흑수저 선정 1라운드와 ‘히든 백수저’ 2인의 등장, 그리고 백수저와 흑수저가 맞붙는 2라운드 초반부가 담겼다.



“이걸(‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’) 볼 때만은 모두가 치맥(치킨과 맥주)과 함께 힘든 거 다 잊고 즐겁게 볼 수 있는 프로그램이 되기를 바랍니다.”



‘흑백요리사2’를 연출한 김학민 PD는 17일 서울의 한 호텔에서 진행된 기자간담회에서 프로그램에 대한 기대감을 이같이 비쳤다.

최강록

‘히든 백수저’는 시즌2에 새롭게 도입된 요소 중 하나다. 김 PD는 “변화를 위한 변화를 지양하되 새로운 모습을 보여드려야지만 새로운 재미를 찾을 수 있을 것이라 생각했다”며 “그중 한 돌파구가 히든 백수저”라고 설명했다. 그는 “재도전이라는 룰을 부여할 때 ‘흑백요리사1’에서 시청자들이 어떤 분을 궁금해하고 더 모습을 보고 싶어하는 분이 누구일까 생각했고 최강록과 김도윤 셰프를 떠올려서 (출연을) 제안했다”고 덧붙였다.



시즌2 ‘백수저’로는 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님과 57년 경력 중식 대가 후덕죽, 미쉐린 2스타 이준과 미쉐린 1스타 손종원 등이 출연한다.



13부작으로 제작된 ‘흑백요리사2’는 매주 화요일 오후 5시에 공개된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지