[단독] 인천 세관 직원 “백해룡이 수사 개인 정보 유출해” 인권위 진정 제기

서울동부지검 합동수사단(합수단)에 파견돼 ‘마약 외압 의혹’을 수사 중인 백해룡 경정에 대한 국가인권위원회(인권위) 진정이 접수됐다. 백 경정이 ‘마약 밀수를 도왔다’고 주장한 세관 직원이 개인정보 유출 등으로 인권 침해를 당했다는 내용이다.

인권위는 백 경정에 대해 ‘경찰관의 수사 중 취득한 개인정보 유출 등 인권 침해’라는 제목의 진정이 지난 11월10일 접수됐다고 17일 밝혔다. 진정 내용은 백 경정이 세관 직원의 연가 사용 등을 수사하며 알게 된 정보를 유출했다는 것이다. 진정 제기인은 인천 세관 직원인 것으로 전해졌다. ‘공보 규칙 위반’을 문제 삼아 온 동부지검은 이날도 백 경정의 수사 자료 유출에 대해 엄중 조치를 경고했다.

백해룡 경정. 연합뉴스

합수단 경찰 수사팀(백해룡팀)은 이날 보도자료를 내고 9일 검찰·세관 등 6곳을 상대로 신청한 압수수색 영장이 모두 불청구됐다고 밝혔다. 백 경정은 “기초자료 수집을 위한 영장으로 검찰 사건기록 등을 분석해 신청했음에도 함부로 기각했다”며 “사건의 직접 증거는 자백과 폐쇄회로(CC)TV 영장 자료뿐인데 (검찰이) 운반책의 자백을 무시하고 영상자료는 감추고 변명만 늘어놓고 있다”고 주장했다. 영장 사본과 기각 사유서, 2023년 의혹 제기 당시 말레이시아 국적 운반책들이 마약을 건네받는 영상 등도 공개됐다.

동부지검은 이날 반박문을 통해 “막연한 ‘추측’만을 근거로 압수수색을 할 수는 없다”며 “단순한 정보수집이나 수사단서를 찾기 위한 탐색적 압수·수색은 허용될 수 없다”고 밝혔다. 영장 신청 반려 이유로는 “9일 합수단이 ‘혐의없음’ 처분한 사건의 범죄사실과 중복돼 피의자들에 대한 이중·중복 수사”라며 “서울동부지검장이 이 사건에 대해 공정의무, 이해충돌 우려 등을 이유로 경찰팀의 수사대상이 아님을 지시했음에도 이를 위반했다”고 했다.

앞서 백 경정은 합수단 중간 수사 결과 인천 세관 직원 등에 대한 무혐의 처분을 비판하며 마약 운반책의 출입국 기록과 세관 보고서 등 수사기록이 담긴 자료를 배포했다. 이후 동부지검은 경찰청 감찰과에 ‘공보규칙 위반 등에 대해 조처를 해달라’는 취지의 공문을 보냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지