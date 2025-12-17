李대통령 "원전에 내편 네편 왜 가르나…과학적 토론해야"

이재명 대통령은 17일 "원전 정책이 정치 의제처럼 돼 버렸다. 효율성이나 타당성에 대해 진지한 토론이 이뤄지지 않고 편 가르기 싸움이 벌어지고 있다"며 과학적인 토론이 필요하다고 강조했다.



이 대통령은 이날 세종컨벤션센터에서 열린 기후에너지환경부 등을 대상으로 한 업무보고에서 "과학 논쟁을 하는데 내 편, 네 편을 왜 가르냐"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 기후에너지환경부(기상청)·원자력안전위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "우리 사회가 토론도 없이 편 먹고 싸우기만 하면서 진실이 아닌 것들이 진실처럼 유통되는 경우가 많다. 참 웃기는 현상"이라며 원전 정책 역시 진영 논리로 인해 객관적 사실이 가려지는 일이 많다고 지적했다.



그러면서 "이런 일이 계속되면 안 된다. 사실을 있는 대로 다 털어놓고 얘기해야 한다"고 재차 주문했다.



이후 이 대통령은 원전 정책과 관련한 다양한 질문을 쏟아냈다.



우선 원전 한 곳을 건설하는 데 얼마만큼의 기간이 소요되는지 물었다.



김성환 기후부 장관이 "10년에서 15년 걸린다"고 답하자, 이 대통령은 "7년이 걸린다는 사람도 있더라. (이 기간에 대해서도) 정당마다 말이 틀리다"며 "김 장관도 더불어민주당 소속이라 못 믿겠다. 한국수력원자력 사장이 대신 말해보라"고 웃으며 언급하기도 했다.



각 정당의 입장에 얽매이지 않는 객관적 입장을 토대로 토론하겠다는 뜻을 거듭 부각한 것이다.



또 혁신형-소형모듈원전(i-SMR)을 2035년까지 상용화하겠다는 계획과 관련해서는 "수천억 원을 들였다가 잘 안되면 어떻게 하느냐"며 지나치게 낙관적인 전망에만 기대지 말고 주의를 기울여달라는 취지의 당부를 했다.

최원호 원자력안전위원장이 17일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 또 "우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리를 자체적으로 할 수 있도록 미국과 협상하고 있다"며 "사용후 핵연료 재처리를 하면 부피가 확 줄어들 수 있다고 하던데 맞느냐"고 질문하기도 했다.



최원호 원자력안전위원장은 "알려진 바로는 5분의 1 정도로 (저장 공간이) 줄어들 수 있다고 한다"고 답했다.



이 대통령은 이런 토론이 이뤄지는 중간에도 수시로 "(답변자가) 어느 정당 소속인가", "당적이 없는 사람만 말하라"고 하는 등 정치 논리에서 벗어나야 한다는 점을 여러 차례 강조했다.

<연합>

