마약 투약’ 유아인, ‘파묘’ 정재현 감독 신작으로 복귀?…“결정된 바 없어”

마약 투약 혐의 등으로 징역형 집행유예를 확정받고 자숙 중인 배우 유아인이 영화 '뱀피르'(vampire)로 복귀한다는 보도가 나온 가운데, 소속사 측은 부인했다.

유아인의 소속사 UAA 관계자는 17일 다수의 매체를 통해 "유아인의 '뱀피르' 출연은 결정된 바 없다"고 밝혔다.

그러면서 유아인의 복귀에 대해서도 "결정된 부분이 없다"고 말했다.

이날 한 매체는 유아인이 내년 촬영에 들어가는 장재현 감독의 '뱀피르'로 복귀한다고 보도했다. '뱀피르'는 뱀파이어물로 '검은 사제들' '사바하' '파묘' 등을 선보인 장재현 감독이 준비 중인 신작으로 알려졌다.

앞서 유아인은 2020~2022년 프로포폴을 181회 투약하고 2021~2022년 다른 사람 명의로 44회 수면제를 불법 처방받은 혐의로 기소됐다. 2023년 1월 미국 로스앤젤레스 숙소에서 대마를 흡연하다 일행 유튜버에게 흡연 장면이 노출되자 공범으로 만들기 위해 대마 흡연을 요구한 혐의도 있다.

지난 7월 대법원은 그에 대해 최종 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 200만 원을 선고한 바 있다.

2023년 초 불거진 '마약 논란'으로 인해 유아인의 차기작들은 한동안 개봉을 하지 못했으나, 올해 3월과 5월 영화 '승부'와 '하이파이브'가 차례로 개봉하면서 남아있는 차기작은 없는 상태다.

