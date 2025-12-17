베트남 정부·통신사, 韓 ‘보이스피싱 공동대응망’ 벤치마킹…K-보안 프로세스 해외에서도 인정

베트남이 급증하는 보이스피싱 범죄를 해결하기 위해 대한민국의 ‘보이스피싱 공동대응망’을 국가적 롤모델로 벤치마킹하고 나섰다.

보이스피싱 예방 플랫폼 기업 인피니그루(대표 유경식)는 지난 11일 베트남 하노이에서 모비폰 글로벌(MobiFone Global Technology JSC)과 ‘베트남 내 보이스피싱 예방 및 사이버 보안 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 단순한 기업 간 협약을 넘어, 베트남 정부와 주요 기업들이 한국의 선진적인 보이스피싱 대응 시스템을 배우기 위해 마련된 자리였다. 이날 현장에는 베트남의 치안을 담당하는 공안부와 금융을 관장하는 베트남 중앙은행 내 금융감독 부서(한국의 금융감독원 역할), 베트남 시장을 이끄는 3대 이동통신사가 모두 한자리에 모여, 인피니그루의 ‘보이스피싱 공동대응 기술’이 베트남의 국가적 과제를 해결할 유력한 벤치마킹 대상임을 입증했다.

참석자 명단은 베트남 현지의 높은 관심을 방증했다. 협약 당사자인 모비폰(MobiFone)뿐만 아니라 비엣텔(Viettel Telecom)과 비나폰(VinaPhone) 등 베트남을 대표하는 3대 통신사 관계자들이 모두 참석해 이목을 집중시켰다.

이번 행사는 베트남이 지난 10월 유엔(UN) 사이버범죄방지협약에 서명한 72개국 중 나로서, 국제 기준에 부합하는 대응 체계를 구축해야 하는 시점에 열려 그 의미를 더했다. 베트남 정부는 한국의 성공적인 ‘민·관·금’ 협력 모델을 자국의 법적·제도적 대응 체계 구축을 위한 핵심 레퍼런스로 주목하고 있다.

세미나에는 한국에서의 성공 경험을 증명해 줄 핵심 파트너들도 함께했다. 신한카드 본사 팀과 현지의 신한베트남파이낸스 관계자들이 직접 참석해, 인피니그루의 시스템이 실제 금융 현장에서 어떻게 사고를 예방하고 있는지 생생한 사례를 공유하며 신뢰를 더했다.

이날 기술 세미나 연사로 나선 유경식 대표는 ‘디지털범죄 사회안전망 서비스’를 주제로

발표하며, 인피니그루의 핵심 경쟁력으로 개별 기술을 넘어선 ‘보이스피싱 공동대응망(Joint Response Network)’을 강조했다.

