옛날 LG에어컨에 '순금' 붙어...떼서 “70만원 벌었다”

에어컨 휘센 로고 감정 의뢰. 링링언니

20년 전 LG전자가 에어컨에 붙인 '휘센' 로고가 순금으로 만들어져 70만 원을 벌었다는 소식이 화제이다.

지난 11일 '링링언니' 유튜브 채널에 '에어컨에도 금이 있어요?'라는 제목의 영상을 하나 게재했다.

영상에서 한 고객은 금은방을 찾아와 LG에어컨에 붙어있던 ‘휘센’ 로고 감정을 의뢰했다. 금은방 운영자인 ‘링링언니’가 로고를 보며 “이거는 뭐예요?”라고 물었고, 의뢰자는 “엘지 휘센 에어컨 정면에 붙어있던 로고다”고 말했다.

링링언니가 금인 걸 어떻게 알았는지 묻자 고객은 “(에어컨) 배송 기사가 이거 떼어 가면 만 원 준다고 했다. 광고에서도 금이라고 했다”고 설명했다.

감정 결과, 로고는 1돈 조금 못 미치는 중량의 순금으로 확인돼 유튜버는 고객에게 71만 3천 원을 이체했다.

소식을 접한 누리꾼들은 ‘대박이다’, ‘처음에는 무슨 금색 스티커 같아 보였는데 순금이라니’라고 놀랍다는 반응을 보였다.

LG전자는 2005년에 5년 연속 에어컨 세계 판매 1위를 기념해 선착순 1만 명의 고객에게 순금 휘센 로고 부착 제품과 2008년에 예술 작가들의 서명을 새긴 순금 1돈짜리 명판 부착 휘센 에어컨 1만 대를 한정 판매했다.

지난달에는 구형 '엑스캔버스(XCANVAS) TV' 하단에 부착된 로고가 18K 금인 것으로 드러나 화제가 됐다. TV는 2002년 한일 월드컵 16강 진출 기원 한정판 제품으로 밝혀졌다.

