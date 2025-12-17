"분당 음반 판매량 400장"…트리플에스 홈쇼핑 출연 '깜짝'

걸그룹 '트리플에스(tripleS)' 새 유닛 '트리플에스 미소녀즈(msnz)'의 홈쇼핑 행보가 주목 받고 있다.

17일 소속사 모드하우스와 롯데홈쇼핑에 따르면, 트리플에스 미소녀즈는 최근 롯데홈쇼핑을 비롯해 라이브커머스 엘라이브, 유튜브 채널 롯튜브에서 새로운 오브젝트(Objekt) '미소녀즈 컬렉션(msnz collection)' 판매를 진행했다.

'미소녀즈 컬렉션'은 2만4000장이 넘어서는 판매량을 기록했다. 특히 이는 분 당 판매량이 400장을 넘어서는 수치로 업계 관계자들을 깜짝 놀라게 했다는 후문이다.

특히 '미소녀즈 컬렉션' 구매자 중 30대 이하의 비중이 84%에 육박하며 한층 젊은 세대와의 접점을 이뤄냈다는 점, 신규 고객비중 역시 64%를 기록했다는 점에서 모드하우스와의 협업이 '윈윈(WIN-WIN)'했다는 분석이다.

트리플에스 미소녀즈의 특별한 준비도 한몫을 했다.

멤버 김채연은 롯데홈쇼핑의 신임 사장으로 취임하는 롯튜브 페이크 다큐멘터리 콘텐츠 '04년생 대기업 사장'에 출연했다. 또한 트리플에스 미소녀즈는 직접 오브젝트를 소개하는 건 물론 완전체와 유닛 퍼포먼스까지 실시간으로 선물했다.

이와 함께 '미소녀즈 컬렉션' 판매 방송은 각종 소셜 미디어 및 팬 커뮤니티에서 유저 콘텐츠로 재생산돼 확산 중이다. 또한 '롯데홈쇼핑' 검색량이 올해 최대치로 나타났다. 엑스(X)(구 트위터)의 관련 인기 게시글 역시 최대 조회수 408만을 기록했다.

이처럼 트리플에스 미소녀즈(tripleS msnz)와 롯데홈쇼핑의 만남은 '국내 최다 인원 걸그룹' 트리플에스가 완전체로 홈쇼핑에 입점해 파격적 행보를 선보인 것, 그리고 예능과 쇼핑이 결합한 '쇼퍼테인먼트'의 모범적 사례를 탄생시켰다는 점에서도 새로운 지평을 열었다는 평가다.

롯데홈쇼핑 측은 "롯데홈쇼핑이 보유한 제작 역량과 시스템을 바탕으로 기존의 홈쇼핑 방송의 한계를 뛰어넘는 '쇼퍼테인먼트'의 좋은 사례가 됐다. 내부에서도 독특하고 신선한 시도라는 긍정적인 평가가 대부분이었다. 특히 30대 이하 신규 고객층이 대거 유입돼 홈쇼핑 고객의 저변을 한층 넓히는 계기가 됐다"며 "이번 모드하우스와의 공동프로젝트를 통해 팬덤을 활용한 상품 기획, 방송을 점진적으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

트리플에스는 지난달 24일 오후 6시 새로운 앨범 '비욘드 뷰티(Beyond Beauty)'를 발매했다. 완전체 트랙 '크리스마스 얼론(Christmas Alone)' 외 문(moon), 선(sun), 넵튠(neptune), 제니스(zenith) 유닛 활동도 했다.

