최수영 “막내 스태프에 ×× 욕하면 좋아해”…무슨 이유?

걸그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영이 촬영 현장에서 스태프와 빠르게 친해지는 비결을 밝혔다.

유튜브 채널 ‘살롱드립2’ 캡처

16일 유튜브 채널 ‘살롱드립2’에는 ‘남자가 말하는 귀엽다와 여자가 말하는 귀엽다의 차이’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에는 최수영과 배우 김재영이 출연했다.

최수영은 “상대방이 나에 대해 의외라고 말하면 칭찬 같다. 의외로 되게 소탈하다는 말을 들었을 때 좋았다”고 운을 뗐다. 이에 김재영은 “나도 그런 이야기를 했다. 의외로 털털하더라”고 동의했다.

유튜브 채널 ‘살롱드립2’ 캡처

최수영은 “그런데 아무리 많이 보여줘도 안 믿더라. 근데 그럴 이유가 있었다. 메이킹 영상을 보면 아니더라”라며 “나는 분명히 살갑게 인사를 하고 온 줄 알았는데, 영상에는 도도한 표정으로 팔짱을 낀 모습이 포착됐다”고 토로했다.

그는 “촬영장에서 배우 선배들 보면 스태프 분들이 편하게 대하는 모습을 보고 관찰을 해봤는데, 일단 욕을 해야 한다. 구수하게 해야 좋아한다. 그러면 벽이 무너진다”고 나름의 비법을 전했다.

최수영은 “내가 한번 해봤다. 막내 스태프 옆에 가서 ‘야, ×× 힘들지 않냐’ 그러면 ‘네, 언니 힘들어요’ 한다. 그때부터 편한 언니가 된다”고 설명했다. 이어 “그런 스태프들이 쫑파티 때 편지 주고 간다”고 덧붙였다.

한편 최수영과 김재영은 22일 첫 방송되는 지니TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’의 주연으로 호흡을 맞췄다. ‘아이돌아이’는 아이돌 팬인 유명 변호사 맹세나(최수영)가 살인 용의자로 몰린 아이돌 도라익(김재영)의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지