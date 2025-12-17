‘둘째 출산’ 이시영, 새 가족 사진 공개 “감동”

사진=이시영 SNS

배우 이시영이 둘째를 출산한 이후 새 가족사진을 공개했다.

이시영은 16일 자신의 인스타그램을 통해 "첫 아이 때부터 항상 함께 작업해오던 대표님. 디테일 끝판왕 진짜 겨울왕국에 와있는 것 같은 감동"이라며 사진을 올렸다.

그러면서 "가족 사진 찍으실때 꼭 가보세요. 동화책 한권을 뚝딱 만들어주신다는. 너무 예뻐요. 감사합니다"라고 했다.

사진 속 이시영은 자녀들과 함께 눈이 내려앉은 트리들 사이에 있는 모습이 담겼다.

앞서 2017년 사업가와 결혼, 이듬해 아들 정윤 군을 출산한 이시영은 결혼 8년 만인 지난 3월 이혼을 발표했다. 그리고 그해 7월, 이시영은 결혼 생활 중 시험관 시술로 만들어 냉동 보관해 뒀던 배아를 이식, 둘째를 임신했다고 밝혀 화제를 모았다.

당시 이시영은 전남편 동의 없이 결정한 선택이라면서 “내가 내린 결정의 무게를 온전히 안고 가겠다”는 뜻을 전했다. 이시영의 전남편 역시 인터뷰를 통해 “둘째 임신을 반대한 건 맞지만, 아빠로서 책임을 다할 것”이라고 전했다.

이시영은 지난달 딸을 출산했다.

