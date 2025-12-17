박찬욱 ‘어쩔수가없다’, 美 아카데미 국제영화상 예비후보 올라

영화 '어쩔수가없다' 한 장면. Neon/AP 연합뉴스

박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 미국 아카데미 국제영화상 예비 후보에 올랐다. 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 사운드트랙 ‘골든’은 아카데미 주제가상 예비 후보에 들었다.

오스카상을 주관하는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 현지시간 16일 제98회 아카데미 시상식의 국제장편영화상과 주제가상, 촬영·분장·시각효과 등 12개 부문의 예비 후보를 발표했다.

예비 후보는 15편 선정되며, 최종 후보 5편을 가리기 위한 중간 단계 절차다.

국제장편영화상에는 86편이 출품됐다.

박 감독의 ‘어쩔수가없다’는 자파르 파나히 감독의 ‘그저 사고였을 뿐’(프랑스), 재일교포 이상일 감독의 ‘국보’(일본), 요아킴 트리에 감독의 ‘센티멘털 밸류’(노르웨이), 가자지구 소녀의 비극을 담은 ‘힌드 라잡의 목소리’(튀니지) 등과 함께 국제장편영화상 예비 후보에 올랐다.

케이팝 데몬 헌터스 속 주인공 걸그룹 헌트릭스. 넷플릭스 제공

‘케데헌’의 ‘골든’이 포함된 주제가상 부문에서는 뮤지컬 영화 ‘위키드 포 굿’의 ‘더 걸 인 더 버블’·‘노 플레이스 라이크 홈’, ‘아바타: 불과 재’의 ‘드림 애즈 원’, ‘F1’의 ‘드라이브’, ‘씨너스: 죄인들’의 ‘아이 라이드 투 유’와 ‘라스트 타임(아이 신 더 선)’ 등이 예비 후보에 포함됐다.

최종 후보는 내년 1월 22일 발표된다. 수상작이 호명되는 시상식은 내년 3월 15일 개최된다.

‘어쩔수가없다’는 앞서 골든글로브 어워즈에서도 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상과 외국어(비영어)영화상, 남우주연상(이병헌) 등 3개 부문의 후보로 지명됐다.

‘케데헌’은 골든글로브 애니메이션상과 주제가상, 박스오피스 흥행상 부문 후보에 올랐다.

북미 영화평론가·기자들이 수여하는 크리틱스초이스 어워즈에서는 ‘어쩔수가없다’가 각색상과 외국어영화상 후보에, ‘케데헌’이 애니메이션상과 주제가상(‘골든’) 후보로 각각 지명됐다.

