“오늘 환기 조심하세요”…포근한 날씨 속 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

수요일인 17일 낮 최고기온이 14도까지 오르며 포근한 날씨를 보이겠다. 전국적으로 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

지난 10일 오후 경북 포항시 북구 환여동 해안도로에서 시민들이 달리고 있다. 포항=뉴스1

기상청은 이날 오전까지 수도권과 강원 내륙·산지, 세종, 충북 북부 등 중부지방을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 일부 지역은 이슬비와 안개가 얼어붙으면서 빙판길과 도로 살얼음이 발생할 가능성이 높다고 예보했다.

강원 산지에는 1~3㎝의 눈이, 동해안에는 5~10㎜의 비가 내릴 것으로 보이며, 경북 북동 산지에도 1㎝ 미만의 눈이 내려 쌓일 가능성이 있다. 제주도는 새벽부터 비가 오겠다.

아침 최저기온은 -2~8도, 낮 최고기온은 5~14도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 2도, 인천 2도, 수원 2도, 춘천 0도, 강릉 5도, 청주 4도, 대전 4도, 전주 6도, 광주 6도, 대구 3도, 부산 8도, 제주 11도다.

낮 최고기온은 서울 7도, 인천 6도, 수원 7도, 춘천 7도, 강릉 9도, 청주 8도, 대전 9도, 전주 10도, 광주 10도, 대구 11도, 부산 13도, 제주 13도다.

미세먼지 농도는 서울·경기 북부·경기 남부·세종·충북·대구는 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준일 것으로 예상된다. 다만, 인천·대전·충남은 오전에, 제주권은 오전에 일시적으로, 경북·경남은 오전부터 낮까지 ‘나쁨’ 수준일 것으로 전망된다.

