미국 11월 실업률 4.6%… 4년만에 최고 수준

10∼11월에 걸쳐 역대 최장인 43일간 이어진 미국 연방정부 셧다운(일시 업무 정지) 영향으로 미국 고용 상황이 악화한 것으로 나타났다.

미 노동부는 지난 10월 미국 비농업 일자리가 전월 대비 10만5000건 감소했다고 16일(현지시간) 밝혔다.

美 일리노이주 마트 근로자 모집 안내문. AP연합

이는 15만명 이상의 연방정부 공무원 퇴직을 반영한 지표로, 당시 퇴직자는 대부분 9월 말에 정부 급여 명단에서 제외됐다고 로이터통신은 보도했다.

함께 발표된 11월 지표의 경우엔 일자리가 6만4000건 소폭 증가했으나, 4월 이후 실질적인 변화는 없는 것으로 추적됐다.

11월 실업률은 4.6%로, 채용 속도가 둔화했음을 드러냈다. 이 수치는 2021년 이후 4년 만에 최고 수준이라고 로이터통신은 전했다. 2023년 4월 54년만에 최저치인 3.4%를 기록한 이후 상승세를 보이고 있는 것이다.

다만, 이 실업률 수준은 역사적 기준으로 볼 때는 여전히 낮은 것으로 봐야 한다고 AP통신은 짚었다.

