국힘, 통일교 특검법 초안 공개… 與 “2차 특검 당정 조율”

국민의힘은 16일 더불어민주당의 세계평화통일가정연합(통일교) 금품 수수 의혹과 김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 사건 은폐 의혹을 수사할 이른바 ‘쌍특검’ 도입 필요성을 거듭 강조하며 조만간 개혁신당과 특검법 공식 발의를 예고했다. 반면 민주당은 기존 3대 특검(채상병·내란·김건희)으로 의혹이 충분히 규명되지 않았다고 강조하며 2차 종합특검 추진을 본격화하고 있다.



송언석 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “통일교와 민주당의 검은 커넥션이 매일 새롭게 드러나고 있다”며 “통일교 게이트 특검을 통해 그 진상을 명명백백 밝혀야 한다”고 촉구했다.

굳은 표정 국민의힘 송언석 원내대표가 의원들과 함께 16일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 굳은 표정을 한 채 참석하고 있다. 국민의힘은 여권의 통일교 금품 수수 의혹 및 민중기 특검의 사건 은폐 의혹 등을 수사할 ‘쌍특검’ 법안을 발의할 예정이다. 왼쪽부터 유상범 원내운영수석부대표, 송 원내대표, 김은혜 원내정책수석부대표. 허정호 선임기자

그는 “이미 2개의 특검법 준비를 마쳤다”며 법안 내용 일부도 소개했다. 국민의힘의 특검법 초안에는 대통령이 속하지 않은 교섭단체가 후보자를 추천하도록 하고, 대통령이 기한 내 임명 절차를 이행하지 않으면 특별검사를 임명한 것으로 간주해 특검 출범을 지연하거나 방해할 수 없도록 하는 내용이 담겼다. 수사 대상은 △통일교-민주당 불법 금품 수수 의혹 △민중기 특검 수사 은폐 조작 의혹 △대통령·통일교 총재 회동 및 로비 의혹 △양평군 공무원 사망 사건 의혹 △민중기 특검의 자본시장 교란 의혹 등이다.



송 원내대표는 민주당이 추진하는 2차 종합특검에 대해서는 “내란몰이, 야당 탄압 특검을 연장해 국정 난맥상과 명·청 갈등을 덮고 내년 지방선거에서 이용하려는 저열한 술수”라고 비판했다. 국민의힘과 개혁신당은 17일 오전 원내대표 회동을 하기로 했다.



민주당도 2차 종합특검 추진에 대한 의지가 확고하지만 범위에선 국민의힘과 다른 태도를 보인다. 김병기 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “관련자 기소와 사실 규명, 책임 구조 윤곽까지 의미 있는 성과를 남겼지만 내란의 기획과 지휘 구조, 윗선 개입 여부 등 핵심 쟁점 가운데 밝혀지지 않는 부분이 있다”며 “국민들께서 ‘과연 여기까지가 전부인가’라고 묻는 것도 당연하다. 그 물음의 무게를 민주당은 결코 가볍게 보지 않겠다”고 했다.



박수현 수석대변인은 오후 의원총회 후 기자들과 만나 “3대 특검에서 미진한 부분이 무엇인지에 대해 리스트 (정리를) 마쳤고 이를 당과 정부, 대통령실이 공유하고 그중 어떤 점에 선택과 집중을 할지, 아니면 전체를 다룰지 이런 문제를 조율하는 중”이라고 설명했다. 민주당에선 윤석열 전 대통령의 외환죄 의혹, 심우정 전 검찰총장 등 검찰의 계엄 연루 의혹, 김건희 여사 일가가 연루된 양평고속도로 노선변경 의혹, 이른바 ‘노상원 수첩’과 관련한 추가 수사 등이 2차 특검에서 필요하다는 기류가 존재한다.



이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 SBS 라디오 방송에 출연해 야당의 특검 요구에 대해 “그 문제에 대해서 적극적으로 검토한 적은 없다”면서 “일단은 경찰 수사를 봐야 되는 것 같고, 또 국회, 여야 간에 어떤 그런 합의라든가 조율이라든가 이런 것도 좀 봐야 될 사안”이라고 설명했다.

