심사기간 16.1개월→1개월 초고속심사 1호 특허, 19일만에 탄생

LG에너지솔루션이 지식재산처의 첨단기술 초고속심사 1호 특허가 됐다.

지식재산처는 LG에너지솔루션의 ‘전극조립체 및 전극조립체 제조 장치’ 특허를 초고속심사 1호 특허로 등록했다고 16일 밝혔다. LG에너지솔루션은 특허를 신청한 지 19일만에 승인받았다.

초고속심사는 수출기업이 국내 지식재산권(IP)을 해외진출 전 적정한 때에 확보할 수 있도록 심사기간을 기존 16.1개월에서 1개월로 대폭 단축시킨 제도이다. 올해 10월부터 시행 중이다.

LG에너지솔루션에 이어 해천케미칼은 특허 신청 21일만에 특허 결정을 받아 초고속심사 2호 특허로 등록됐다.

내년에는 수출촉진분야와 첨단기술분야에 각각 500건으로 제한돼 있는 초고속심사를 각각 2000건으로 확대하고, 신청기업당 3건으로 한정된 수출촉진분야의 건수제한도 폐지할 계획이다.

김용선 지식재산처장은 “국내 특허권의 조기 확보는 보호무역 장벽을 극복하고 해외시장 진출 교두보를 마련하는 첫걸음으로 앞으로도 초고속심사 제도와 같이 심사기간을 단축과 함께 심사품질을 높일 수 있는 생산성있는 정책을 발굴하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지