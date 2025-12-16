‘세계 최고 부자’ 머스크, 사상 첫 조만장자 ‘눈앞’

세계 최고 부자인 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 자산가치가 6000억달러(약 886조2000억원)를 넘어서며, 내년엔 세계 최초의 ‘1조달러 자산가’로 올라설 수 있다는 전망이 나왔다.



15일(현지시간) 미 경제지 포브스에 따르면 머스크의 비상장 우주기업 스페이스X는 최근 내부자 주식 매각에서 기업가치를 8000억달러로 평가받았다. 지난 8월 4000억달러에서 약 4개월 만에 두 배로 늘어난 것이다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자가 지난달 미국 워싱턴 케네디센터에서 열린 미국·사우디아라비아 투자 포럼에 참석해 연설을 듣고 있다. 워싱턴=AP연합뉴스

이 점이 반영돼 머스크의 자산가치는 이날 기준 종전보다 1680억달러 늘어난 6770억달러(약 995조5000억원)로 추산된다. 머스크는 스페이스X 지분 약 42%를 보유하고 있다.



스페이스X는 내년에 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있다. 시장 상장 시 기업가치는 약 1조5000억달러에 이를 것으로 예상된다. 포브스는 스페이스X가 IPO에서 이 정도 가치를 달성하지 못하더라도 머스크의 자산가치는 상장과 함께 1조달러를 넘어 역사상 최초의 ‘조만장자’가 탄생할 수 있을 것으로 내다봤다.



게다가 테슬라는 지난달 주주총회에서 머스크가 향후 10년간 주요 경영 성과를 달성할 경우 최대 1조달러 상당의 추가 주식을 지급하는 안을 통과시켜, 이런 보상이 실현되면 머스크의 자산가치가 천문학적인 규모로 불어날 전망이다.



머스크가 설립한 인공지능(AI) 개발 스타트업 xAI의 가치도 점점 상승 중이다. 이 회사는 2300억달러 규모의 신규 투자 조달을 위한 협상을 진행 중이다. 머스크는 xAI 홀딩스 지분 53%를 보유한 것으로 추정된다.



머스크의 재산은 5년여 전인 2020년 3월만 해도 246억달러였다. 그해 8월 테슬라 주가가 폭등하며 그는 세계 다섯 번째 1000억달러 자산 보유자가 됐고, 이듬해 아마존의 제프 베이조스, 루이비통모에헤네시(LVMH)의 베르나르 아르노에 이어 역대 세 번째 2000억달러 자산가가 됐다.



머스크는 2021년 1월 처음으로 세계 최고 부자가 된 뒤 테슬라의 주가 변동에 따라 1, 2위를 오갔으며 지난해 5월 말 이후부터 줄곧 1위 자리를 지키고 있다.



현재까지 자산이 5000억달러를 넘긴 인물은 머스크가 유일하다. 포브스는 “머스크의 자산 규모가 세계 2위 부자인 구글 공동창업자 래리 페이지(2520억달러)와 4250달러나 차이 나는 만큼 그가 세계 최고 부자 타이틀을 잃을 가능성은 작다”고 전망했다.



현재 세계 3위 부자는 래리 엘리슨 오라클 창업자로 나타났으며 베이조스, 세르게이 브린(구글 공동창업자), 마크 저커버그(페이스북 창업자), 아르노, 젠슨 황(엔비디아 CEO), 마이클 델(델 창업자), 워런 버핏(버크셔 해서웨이 회장) 등이 뒤를 이었다.

