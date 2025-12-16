[단독] 10명 중 4명 “보호장비 제대로 지급 안 돼” [탐사기획-당신이 잠든 사이]

환경미화원 10명 중 4명은 안전화나 개인 조명 등 기본적인 보호 장비가 제대로 지급되지 않고 있다고 응답했다. 지급되는 장비 역시 현장 여건을 충분히 반영하지 못해 오히려 작업자의 부담을 키운다는 지적이 뒤따랐다.

16일 세계일보의 ‘환경미화원 안전·건강 실태 설문조사’에 따르면 개인 구매 경험 비율이 가장 높은 보호 장비는 ‘안전화’로 나타났다. 응답자의 10%(52명)는 안전화를 ‘자주’ 개인적으로 구매한다고 답했고, 29%(158명)는 ‘가끔’ 구매한다고 밝혔다. 반면 개인 구매 경험이 ‘거의 없다’는 응답은 61%(326명)로 집계됐다. 야간작업에 필수적인 개인 조명(헤드램프 등) 역시 ‘자주’ 또는 ‘가끔’ 개인 구매를 했다는 응답이 35%에 달했다.



반면 ‘안전 조끼’나 ‘절단 방지 장갑’ 등의 보호구는 상대적으로 지급이 원활하다는 평가가 나왔다. 반사띠 조끼와 의류 등의 경우 개인 구매 경험이 ‘거의 없다’는 응답이 71%(379명), 절단 방지 장갑은 87%(468명)에 달했다. 지급 자체보다는 안전화와 개인 조명 등 핵심 장비에서 현장 체감 격차가 크다는 의미다.

지급 기준과 현실 사이의 간극을 지적하는 의견이 잇따랐다. 서울에 거주하는 40대 환경미화원은 “안전화 하나를 두 달밖에 신지 못하는데 회사에서는 1년에 세 켤레만 지급한다”고 말했다.



기존 안전화가 환경미화원의 업무 특성을 반영하지 못하고 있다는 지적도 상당수였다. 광주·전라 거주 40대 환경미화원은 “하루에 2만보 이상 걷는데 이 안전화가 맞다고 생각하느냐”며 “건설 현장에서 사용하는 신발을 신다 보니 발에 부담이 가고 정말 많이 힘들다”고 꼬집었다. 같은 지역에 거주하는 다른 30대 환경미화원은 “쿠션 없는 무거운 안전화를 신고 매일같이 뛰고 걷다 보니 족저근막염을 달고 산다”며 “무릎에 큰 충격이 가해져 장기적으로 근무 여건에 큰 무리가 된다”고 토로했다.

어떻게 조사했나 세계일보가 실시한 ‘환경미화원 안전·건강 실태 설문조사’는 지난달 19일부터 이달 9일까지 20일간 온라인 설문조사 플랫폼 ‘네이버 폼’을 이용해 진행했다. 총 536명의 환경미화원이 응답했으며 통계값의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.2%포인트다. 조사는 전국 민간 대행업체 노동조합과 회원 수 6만여명의 네이버 카페 ‘환경공무직연합’의 도움을 받았다. 설문지 구성은 ‘일터건강을 지키는 직업환경의학과의사회’가 자문했다.

