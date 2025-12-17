경사노위 위원장 “파트너십으로 파이 키워야”

최태원 “노사 한식구… 적극 임할 것”
상의, 여당에 ‘전기료 차등제’ 건의
김지형 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 취임 후 처음으로 대한상공회의소를 방문해 최태원 대한상의 회장에게 사회적 대화를 위한 협력을 당부했다.
김 위원장은 16일 서울 중구 상의회관에서 최 회장과 간담회를 갖고 “최 회장이 사회적 가치 창출을 통한 기업 활동을 선도적으로 주창한 것으로 알고 있는데 우리의 사회적 대화도 그런 맥락”이라며 “사회적 대화에 파트너십 정신을 키울 수 있도록 균형감 있게 대화하고 공론하고 숙의하는 그런 장을 만들어가려 한다”고 밝혔다.
그는 “앞에 놓인 밥상을 많이 차지하겠다거나 상대방 때문에 내 몫이 줄어드는 게 아닌가 생각하면 파트너라고 할 수 없다”며 “파이를 키우는 일을 함께하는 파트너십을 강조하려 한다”고 말했다.
최 회장은 “노사 관계라는 게 한솥밥, 한식구라고 생각한다”며 “밥을 같이 먹는다는 정신으로 상의에서 할 수 있는 것들을 하겠다”고 화답했다. 최 회장은 “성숙한 사회가 될수록 공존을 위한 새로운 방법을 창조적으로 모색했으면 한다”며 “국회에서 사회적 대화와 비슷한 형태의 대화를 출범했는데, 국회는 국회 중심으로 하면서 경사노위와 조화롭게 운영해 좀 더 창조적으로 대화할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
대한상의 회장단은 이날 더불어민주당 지도부와 지역 발전을 주제로 한 정책 간담회를 열고 지역별 전기요금차등제, 저탄소 철강특구 지원, 태양광 생산세액공제 도입 필요성을 강조하기도 했다.
