“SKT, 통신·AI 혁신… 마음껏 도전하라”

“과거의 방식을 열심히 하는 ‘활동적 타성’으로는 변화를 끌어낼 수 없습니다.” 정재헌(사진) SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 16일 서울 중구 본사에서 취임 후 첫 임직원 대상 타운홀 미팅을 열고 본업인 통신과 미래 먹거리 인공지능(AI) 분야의 혁신을 강조하며 한 말이다.

지난 10월 취임한 정 CEO는 이동통신사업(MNO) 체질 개선과 AI 사업 경쟁력 강화를 위해 전사적 역량을 모으겠다고 밝혔다. 그는 자신을 ‘변화관리 최고책임자’로 소개하고, “실패에 대한 책임은 경영진이 질 테니 구성원들은 그 안에서 창의력을 발휘해 마음껏 도전해 달라”고 주문했다.

올해 대규모 해킹 사태를 겪었던 통신 사업은 품질과 안전, 보안 등 기본 원칙을 중심으로 신뢰 회복을 목표로 삼았다. 정 CEO는 회사의 핵심 관리지표를 상각 전 영업이익(EBITDA)에서 투하자본이익률(ROIC)로 전환해 실질 생산성을 주요 가치로 보겠다고도 했다. AI 사업과 관련해선 AI 데이터센터 분야 경쟁력을 높이고, 제조 AI와 독자 AI 모델 분야에서 성과를 만드는 걸 과제로 제시했다.

