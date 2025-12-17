리벨리온 “엔비디아와 맞짱”

“맞아 죽더라도 글로벌에서 죽겠습니다. 엔비디아와 같은 무대에서 지든 이기든 주먹을 휘둘러보겠습니다.”

박성현(사진) 리벨리온 대표는 16일 경기 성남 리벨리온 오피스에서 개최한 미디어데이에서 향후 리벨리온의 전 세계 진출 전략을 밝히며 이같이 말했다. 그는 우스갯소리로 “우리 제품이 엔비디아보다 몇 배 좋다고 얘기하고 다니는데 엔비디아는 신경도 안 쓰더라. 소송이라도 걸어줬으면 좋겠다”고 말할 정도로 세계 시장 진출에 대한 간절함과 자신감을 동시에 드러냈다.

리벨리온은 국내 스타트업 업계에서 신화 같은 존재다. 2020년 설립 이후 5년 만에 국내 AI 칩(가속기) 기업 중 최대 규모의 기업가치(약 2조원)의 유니콘 기업으로 성장했다. 지난 9월 시리즈 C까지 투자를 유치하는 동안 사우디아라비아 아람코, 영국 반도체 설계업체 암(Arm), 미국의 킨드레드벤처스로부터 처음 투자를 받은 한국 기업이라는 수식어도 붙었다.

박 대표는 “지난 5년은 글로벌 AI 인프라 시장이 어떤 기업을 차세대 NPU 파트너로 인정할지 가늠하던 시기였다”며 “향후 5년은 비(非)엔비디아 중심의 새로운 AI 인프라 체계가 형성되는 시기가 될 것”이라고 내다봤다. 그간 AI가 데이터를 축적하는 학습, AI를 서비스화하는 추론 모두 엔비디아의 그래픽저장장치(GPU)가 장악하는 독점 체제가 형성됐다. 하지만 최근 구글의 텐서처리장치(TPU), 추론 분야에 특화된 리벨리온의 신경망처리장치(NPU) 등 대안이 생기면서 견고했던 엔비디아 성벽에 균열이 생기고 있다. 특히 고성능 AI 데이터센터를 겨냥한 리벨리온의 빅칩 계열 NPU ‘리벨쿼드’는 얼마 전까지만 해도 엔비디아의 최고사양 모델이었던 ‘H200’과 추론 성능에서 비슷한 수준인 것으로 평가받는다.

박 대표는 다른 AI 칩 스타트업과 리벨리온의 가장 큰 차이점으로 ‘실사용’을 꼽았다. 다른 스타트업이 자사 AI 칩의 성능 측정치를 강조할 때, 리벨리온은 전 국민 대상인 대규모 서비스의 실증 사례들로 성능을 입증했다는 것이다.

