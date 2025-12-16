또 약속 지킨 李대통령, 지난 대선 공약 ‘탈모 치료제 건보 적용’ 검토 지시

게티이미지뱅크

이재명 대통령이 탈모 치료제와 비만 치료에 대한 건강보험 급여 적용 검토를 지시했다.

이 대통령은 지난 20대 대선 당시 탈모 치료제의 건강보험 급여 적용을 공약으로 제시한 바 있다.

다만 21대 대선에서는 관련 공약을 내놓지 않았는데 이 대통령은 이를 언급하며 탈모 치료제의 건강보험 적용 필요성을 언급했다.

이 대통령은 16일 오후 세종시 세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 “(탈모 치료를) 예전에는 미용의 문제로 봤지만 요즘은 생존의 문제로 받아들이는 것 같다”며 “탈모도 병이 아니냐. 젊은 세대가 (탈모약) 많이 쓴다고 한다는데 검토해 봤느냐”고 물었다.

이에 정은경 복지부 장관은 “의학적으로 원형 탈모는 지원하지만, 유전적 요인으로 인한 탈모는 연관성이 떨어져 건보 급여 대상이 아니다”라고 답했다.

이 대통령은 “비용이 얼마나 드는지 (급여 적용) 횟수 제한을 하든지 총액 제한을 하든지 검토해 봤으면 좋겠다”며 “건보 급여가 적용되면 약값도 내려간다고 하니 검토해 달라”고 지시했다.

이 대통령은 또 비만 치료에 대해서도 건보 적용 확대에 대한 정부 차원의 고민이 필요하다고 말했다.

현재 고도 비만의 경우 위절제술 등 수술적 치료에는 일부 건강보험이 적용되고 있지만, 약물 치료는 급여 대상이 아니다.

한편 건강보험심사평가원 자료에 따르면 탈모증으로 병원 진료를 받은 환자 수는 꾸준히 증가해 2023년 기준 약 24만 3000명을 기록했다.

단 이 수치는 건강보험이 적용되는 원형 탈모 등 특정 질환 환자 기준이며, 노화나 유전적 요인으로 인한 탈모는 제외된 수치로 실제 탈모환자는 이보다 더 많을 거로 추산된다.

문제는 젊은 탈모 인구가 해마다 증가한다는 점이다.

20~30대 청년층 환자의 비율은 전체의 40% 이상을 차지할 정도로 젊은 층의 탈모가 사회적 문제로 대두되고 있다.

이러한 배경에는 스트레스와 식습관 등이 손꼽힌다. 과거 탈모는 노화나 유전이 중심이었다면 생활 방식의 변화로 인한 탈모가 과거에 비해 늘었다는 게 전문가 의견이다.

탈모는 조기 진단 및 관리가 중요하다. 괜찮을 거라고 방치하면 어느 순간 휑해진 머리를 볼 수 있다.

가장 대표적인 치료 방법은 프로페시아 등 약물 치료가 있다. 이때 탈모 예방에 도움 되는 샴푸 등을 함께 쓰면 도움 된다.

단 샴푸는 의약품이 아닌 보조제로 탈모 샴푸를 썼다고 해서 치료되는 건 아니다.

