법정이율 탄력 조정… 민법 67년 만에 바뀐다

변동형 법정이율제 도입 등 계약법 규정에 대한 민법 개정안이 국무회의를 통과하면서 67년 만의 민법 전면 개정 절차가 본격화했다.

정부과천청사 법무부의 현판. 연합

법무부는 16일 민법 전면 개정 작업의 일환으로 마련된 계약법 개정안이 국무회의를 통과했다고 밝혔다. 법무부는 2023년 6월 법무부 민법개정위원회를 출범시킨 이후 민법 전반에 대한 개정 작업을 진행해 왔다. 법무부는 “민법은 1958년 제정된 이후 67년 동안 전면 개정 없이 거의 그대로 유지되면서 변화된 사회·문화·경제적 현실과 글로벌 스탠더드를 반영하지 못한다는 지적이 있었다”며 “오랜 개정 작업 끝에 첫 번째 과제로 계약법 규정 개정안을 마련하게 됐다”고 설명했다.



이번 개정안에는 경제 상황에 따라 법정이율이 조정되는 ‘변동형 법정이율제’ 도입을 비롯해 ‘가스라이팅’(심리적 지배) 등 부당한 간섭에 의한 의사표시를 취소할 수 있도록 하는 규정이 새롭게 담겼다. 변동형 법정이율제는 법정이율을 기존처럼 법률을 통해 민사 연 5%, 상사 연 6%로 고정하는 대신 금리물가 등 경제 사정을 고려해 대통령령으로 법정이율을 변경할 수 있도록 하는 제도다. 시대 상황에 보다 탄력적으로 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다.



또한 종교 지도자와 신도, 간병인과 환자 관계 등 심리적으로 취약한 상태인 사람이 상대방에게 강하게 의존한 상태에서 이뤄진 의사표시를 ‘부당한 간섭’에 의한 의사표시로 보고 취소할 수 있게 하는 내용도 담았다. 기존의 착오·사기·강박에 의한 취소 규정으로는 의사표시자를 보호하기 어렵다는 법의 공백이 지적된 데 따른 것이다.



사정 변경에 따른 계약의 해제·해지를 인정해 온 판례 법리를 법에 명문화하는 계약수정청구권도 도입했다. 이밖에 매매 하자의 유형을 단순화해 국민이 보다 편리하게 권리를 행사하고 법률분쟁을 합리적·효율적으로 해결할 수 있도록 했다. 민법 개정에 따른 상법·민사집행법 개정 내용도 개정안에 포함됐다.



정성호 법무부 장관은 “개정안이 국민의 편익과 민법의 신뢰성을 높일 것으로 기대된다”며 “법무부는 국회에서 개정안이 통과될 수 있도록 최선을 다하고 앞으로도 민법의 현대화를 위한 개정 작업을 지속적으로 추진할 예정”이라고 했다.



법무부는 법제처를 통해 대통령 재가를 받은 후 이번 주 중 국회에 개정안을 제출하겠다는 방침이다.

