불황에 건설업 경기 ‘꽁꽁’ [경제 레이더]

감소 폭은 환란 이후 최대 기록
지난해 건설 경기 불황으로 건설업 매출액이 전년보다 3.8% 감소했다. 건설업 매출이 감소한 건 코로나19가 휩쓴 2020년 이후 4년 만이며, 감소 폭은 외환위기 직후인 1999년 이래 25년 만에 최대치다.
16일 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 건설업 조사(기업실적 부문)’에 따르면 지난해 건설업 매출액은 487조7000억원으로 전년보다 3.8%(19조원) 감소했다.
건설업 매출액이 감소한 건 1997년부터 지난해까지 단 네 번에 불과했다. 외환위기 충격으로 1998년과 1999년 각각 12.9%, 11.1% 감소했다. 이후엔 꾸준히 증가하다 코로나19 타격을 입은 2020년 1.9% 떨어진 바 있다. 이후 증가세를 되찾아 매출액이 2023년(507조원) 처음 500조원을 돌파하며 정점을 찍었지만, 지난해 다시 고꾸라졌다.
구체적으로 종합건설업 매출액이 311조4000억원으로 5.3%(17조5000억원) 감소했고, 전문직별 공사업도 176조3000억원으로 0.9%(1조6000억원) 떨어졌다. 해외건설 매출액은 48조4000억원으로 17.1%(7조1000억원) 증가했으나, 국내건설 매출액이 439조3000억원으로 5.6%(26조1000억원) 감소했다.
건설 경기 악화는 종사자 수 감소에서도 드러난다. 지난해 종사자 수는 175만9000명으로 전년 대비 2.8%(5만2000명) 감소했다. 특히 임시·일용직이 88만8000명으로 4만8000명(5.1%) 줄어 고용 한파의 발원지가 됐다. 사무직·기타(-0.4%), 기술직(-0.4%), 기능직(-0.6%) 종사자도 모두 줄었다. 업종 부가가치 역시 143조2000억원으로 5.2%(7조9000억원) 감소했다.
기업체 수는 8만9101개로 1.4%(1210개) 증가했지만 기업체당 매출액은 55억원으로 전년 대비 5.1% 감소했고, 종사자 수도 1명 감소(21명→20명)하는 등 질적 성장으로 이어지진 못했다. 상위 100대 기업의 매출액은 189조4000억원으로 전년 대비 6.9% 감소한 가운데 전체 매출액의 38.8%를 차지했다.
