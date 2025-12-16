“세일즈 시장 되겠다”…이재만 前 동구청장, 대구시장 선거 출마 선언

이재만 전 대구 동구청장(전 자유한국당 최고위원)이 16일 동대구역 광장에서 기자회견을 열고 내년 지방선거 대구시장 출마를 전격 선언했다.

이 전 동구청장은 “지금 대구에 필요한 시장은 보수의 정당성을 지키고, 대구의 경제를 다시 일으켜 세울 시장”이라고 강조하고 “많은 음해와 공격에도 당당히 제 자리를 지키며 이재명 정부와 민주당의 독재에 싸워온 이재만의 세 번째 도전에 응답해달라”고 말했다.

16일 이재만 전 대구 동구청장이 동대구역 광장에서 내년 지방선거 대구시장 출마를 선언하고 있다. 본인 제공

앞서 이 전 동구청장은 최근 이재명 정부가 추진한 ‘헌법존중정부혁신 태스크포스(TF)’의 반민주적 행태를 지적하며 이 대통령과 김민석 국무총리를 경찰에 고발한 바 있다.

그는 대구∙경북 통합신공항 사업을 시정 제1과제로 꼽고, 관광산업 개발과 소상공인 지원, 세금혜택 조례, 국책사업 유치를 통한 반도체∙바이오 산업 육성 등을 공약으로 제시했다. 이 전 동구청장은 “관광산업과 대형 개발사업, 글로벌 수준의 문화·관광 인프라, 반도체∙바이오를 양대 축으로 하는 신산업 전략을 통해 ‘먹거리 있는 대구’로 만들겠다”고 약속했다.

이날 이 전 동구청장이 출마를 선언한 신세계백화점 대구점과 동대구역사는 구청장 시절 청사진을 그리며 대구의 새로운 상권이자 미래를 대표하는 상징으로 거듭났다.

그는 동대구역사 개발과 신서혁신도시, 동대구복합환승센터, 이시아폴리스 등 대형 국책사업을 추진한 경험을 강조하며 “말이 아닌 실적으로 증명해 왔다”고 자신감을 드러냈다. 그러면서 “세계 어디든 찾아가는 세일즈 시장이 되겠다”며 “대구에 세금혜택 등 조례를 마련하고, 국책사업 유치를 통해 반도체와 바이오를 양대 축으로 대구의 미래 청사진을 그리겠다”고 강조했다.

