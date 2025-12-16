96년생 능력 밖의 것을 탐하지 마라. 84년생 정면으로 나서면 인연을 만날 수 있다. 72년생 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다. 60년생 분위기가 무거우면 참견은 삼가라. 48년생 숨어서 지켜보니 기밀사항을 발설마라. 36년생 달빛이 밝고 영롱하지만 허전한 마음이다.

97년생 감당하지 못할 거라면 애초에 시작마라. 85년생 과거의 잘못과 미래의 부재로 우울하다. 73년생 업무처리는 가능하면 신속하게 하라. 61년생 열심히 일한 만큼 대가를 얻는다. 49년생 용기와 만용의 차이를 혼동하지 마라. 37년생 투정부리는 사람도 자애롭게 감싸안아라.

98년생 마침내 때가 오니 고생을 씻을 수 있다. 86년생 대책이 없다면 마음을 단호하게 먹어라. 74년생 불운했던 과거의 기억들은 빨리 잊어라. 62년생 업무에 차질이 우려되니 확인하라. 50년생 노하우를 더하면 성공의 확률이 높아진다. 38년생 정하면 이롭지만 동하면 불리하다.

99년생 문제 해결을 위한 쪽으로 관심을 두라. 87년생 사업적인 어려움이 사라지고 평탄하다. 75년생 두 사람의 일을 해도 두 사람이 될 수 없다. 63년생 매너를 중시하고 이미지 관리를 하라. 51년생 내가 먼저 행하면 주변사람들이 함께 한다. 39년생 미련이 오래 남아있을수록 괴로움이 크다.

00년생 중요한 약속은 오전에 정하자. 88년생 아랫사람을 대해도 예의를 갖추어라. 76년생 힘든 사연을 부여안고 있으면 멍이 든다. 64년생 동조하는 사람이 없으니 결단이 쉽지 않다. 52년생 상대의 마음을 헤아리고 진행하라. 40년생 자중지란을 초래하니 바쁘게 하지마라. 28년생 집착은 자신을 병들게 한다는 사실이다.

01년생 사심을 버리면 입지가 강화될 수 있다. 89년생 고생을 사서하는 모습은 안쓰럽기만 하다. 77년생 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라. 65년생 일에 진퇴를 능동적으로 해야 수완가다. 53년생 시작은 항상 어려움이 따른다. 41년생 지나가는 말도 흘려듣지 말라. 29년생 활동적인 방향으로 밀고 나가라.

02년생 현실을 거역하면 발전이 없다. 90년생 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다. 78년생 엉겁결에 일을 추진하면 면실수를 범한다. 66년생 어디로 움직이든 지금은 때가 좋지 못하다. 54년생 원칙이 결여되면 불투명한 결과를 낳는다. 42년생 건강식품을 구입하는 일은 그리 좋지 않다. 30년생 아쉬움이 클수록 만족감은 떨어진다.

03년생 때를 잘 맞추어 새로운 업을 찾자. 91년생 의무에 소홀하다면 감정싸움이 온다. 79년생 넘치면 남들이 시선을 보내기 마련이다. 67년생 사소한 대립으로 감정 상하기 쉽다. 55년생 진귀한 것이 다른 사람에게 아닐 수 있다. 43년생 금전적 손실이 자식 덕택으로 예방된다.31년생 분위기가 무거우면 참견은 삼가라.

04년생 불황속에도 발전업을 영구하다. 92년생 개별적인 만남은 불리하고 함께 만나라. 80년생 상호보완적인 이미지를 찾아라. 68년생 목표를 지나치게 상향조정하지 마라. 56년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 44년생 자식도 머리가 크면 사소한 간섭은 마라. 32년생 과거의 잘못과 미래의 부재로 우울하다.

05년생 투자와 금전거래는 자제하자. 93년생 자신의 여건을 고려하고 액션을 취하라. 81년생 친구가 잘되는 것을 보면 질투가 생긴다. 69년생 타인을 비방하면 자신도 같다. 57년생 이기적인 행동으로 벼락을 맞을 수 있다. 45년생 다툼이 발생할 가능성이 농후하다. 33년생 열심히 일한 만큼 대가를 얻는다.

06년생 규모를 줄이는 것만이 상책이 아니다. 94년생 중심에서 벗어나 편안하게 보낼 것. 82년생 동등함을 유지하고 싶다면 자신을 낮추어라. 70년생 쉬운 방법은 알찬 결실을 수확하기 힘들다. 58년생 화를 내면 일을 크게 그르칠 우려가 있다. 46년생 외향적인 사람은 속내를 보이지 마라. 34년생 투정부리는 사람도 자애롭게 감싸안아라.

95년생 깊은 관계로 발전하는 건 무리가 따른다. 83년생 많은 유혹을 뿌리치기 힘들어 보인다. 71년생 자신이 만든 룰에 따라 행동하라. 59년생 자신을 믿지 못한다면 아무도 믿지 못한다. 47년생 자기논리가 강하면 불필요한 아집이다. 35년생 대책이 없다면 마음을 단호하게 먹어라.

