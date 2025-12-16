완주 ‘비봉의병광장’ 준공… 홍범도 장군 흉상도 설치

전북 완주군이 비봉 의병의 항일 정신을 기리는 역사문화 공간인 ‘비봉의병광장’을 조성하고 16일 준공식을 열었다. 광장에는 홍범도 장군 흉상도 공개돼 지역 항일운동의 역사적 의미를 되새기는 상징 공간으로 자리매김할 전망이다.

16일 전북 완주군 비봉면에서 열린 비봉의병광장 준공식에서 보훈단체 관계자, 홍범도기념사업회 회원, 기관·단체장, 주민 등이 테이프를 자르고 있다. 완주군 제공

완주군은 이날 비봉면에서 보훈단체 관계자와 지역 주민, 기관·단체장, 홍범도기념사업회 회원 등 200여명이 참석한 가운데 비봉의병광장 준공식을 개최하고 지역 항일 의병의 숭고한 희생과 헌신을 기렸다.

비봉의병광장은 국권이 위기에 처했을 당시 의로움으로 떨쳐 일어섰던 비봉 의병의 항일정신을 기리고, 이를 계승하기 위해 조성됐다. 광장에는 추모공간과 추모탑 등 관련 기념 시설이 마련돼 있다.

특히 이날 준공식에서는 일제강점기 만주 봉오동과 청산리전투를 승리로 이끈 홍범도 장군 흉상도 처음 공개됐다. 흉상은 비봉 의병의 정신과 대한민국 독립운동사의 흐름을 잇는 상징물로서 광장의 역사적 의미를 더욱 부각시키고 있다.

16일 전북 완주군 비봉면에서 열린 비봉의병광장 준공식에서 유희태 군수(왼쪽 네 번째)를 비롯한 보훈단체 관계자, 홍범도기념사업회 회원 등이 홍범도 장군 흉상 앞에서 파이팅을 외치고 있다. 완주군 제공

완주군은 비봉의병광장을 중심으로 미래 세대 역사교육 프로그램과 의병·독립운동 체험 행사, 지역 문화 연계 행사 등을 운영해 지역 대표 역사·보훈 장으로 발전시킬 계획이다.

유희태 완주군수는 “비봉 의병의 항일 정신은 완주의 자랑이며, 홍범도 장군은 민족 독립을 위해 평생을 바친 우리의 영웅”이라며 “두 정신을 함께 담아낸 비봉의병광장이 후손들에게 올바른 역사 인식을 심어주는 교육의 장이 되길 바란다”고 말했다.

