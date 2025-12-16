유니클로, 주변 어려운 이웃 위해 두 팔 걷어붙였다

글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 국내 사회공헌 파트너 기관인 초록우산, 아이들과미래재단, 독거노인종합지원센터 및 희망브리지 전국재해구호협회(이하 희망브리지) 등 총 4곳과 협업한 자수 디자인 16종을 ‘리유니클로 스튜디오’에서 선보인다고 16일 밝혔다.

유니클로 제공

옷의 선순환을 위한 노력의 일환으로 도입된 리유니클로 스튜디오(RE.UNIQLO STUDIO)는 옷을 오래 입을 수 있도록 하기 위한 수선 서비스 및 80여 가지의 자수 패턴으로 옷을 커스터마이징 할 수 있는 자수 서비스 등을 제공한다. 리유니클로 스튜디오는 전 세계 70곳의 유니클로 매장에서 운영되고 있으며, 한국에서는 유니클로 롯데월드몰점 및 동성로점에서 만나볼 수 있다.

국내 리유니클로 스튜디오에서만 만나볼 수 있는 이번 자수 협업 디자인은 유니클로의 주요 사회공헌 파트너사의 대표 캐릭터(초록우산 ‘초뭉이’ · 아이들과미래재단 ‘피프’ · 독거노인종합지원센터 ‘봄이’ · 희망브리지 ‘희망프렌즈’)를 자수 패턴으로 구현한 것으로, 각 기관별로 4종씩 총 16종으로 구성되었다. 이를 통해 각 기관이 사회에 전달하고자 하는 희망, 행복, 돌봄 등의 가치를 전달함과 동시에 자수를 통해 옷에 특별한 의미를 더해 보다 오래 옷을 입을 수 있는 솔루션을 제공한다.

유니클로 관계자는 “이번 자수 협업 디자인을 통해 오랜 기간 유니클로와 협력해 온 국내 사회공헌 파트너들을 소개할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다. 파트너사들의 도움이 있었기에 유니클로가 한국 사회를 위한 다양한 활동을 꾸준히 이어올 수 있었다“며 “리유니클로 스튜디오에서 선보이는 자수 서비스를 통해 옷을 더욱 오래 입을 수 있는 문화가 정착되길 바란다”고 전했다.

한편, 유니클로는 책임 있는 기업시민으로서 국내 사회공헌 파트너사들과 함께 지역 사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 초록우산과는 전국 지역아동센터의 아동에게 영양 식단 지원 및 국내아동양육시설 내 재활용 섬유 패널로 제작한 업사이클링 가구를 지원하였으며, 아이들과 미래재단과는 경계선 지능 아동의 학습을 돕는 ‘천천히 함께’ 교육 지원 사업을 진행하고 있다. 또한, 자연재해및 재난 상황에 대응해 2018년부터 희망브리지에 약 18억 원 상당의 지원금 및 현물을 전달해 왔으며, 지난 11월에는 한파에 취약 독거노인을 위해 독거노인종합지원센터에 히트텍 6만 장을 기부한 바 있다.

