"이이경 폭로자, 사죄 이메일 3차례" 왜?

독일인 여성 A씨가 배우 이이경에게 외설적인 메시지를 받았다는 논란이 커지는 가운데, 폭로 당사자 A씨가 사죄와 선처를 구하는 이메일을 보냈지만 그 성격을 두고는 해석이 엇갈리고 있다는 주장이 나왔다.

16일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 '왜 유재석이 욕을 먹는걸까…이이경 독일녀 폭로 후폭풍 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이진호는 "해당 여성이 수 차례에 걸쳐 선처(해 달라는) 이메일을 (이이경 측에) 보냈다고 하는데 확인해 보니 총 3차례에 걸쳐 (이이경의) 소속사에 메일을 보냈다"고 밝혔다.

이어 "올해 5월에 '아직은 언론사에 공개하지 않았다. 연락주세요 하하'라고 메일을 보냈다"며 "이이경씨와 주고받았다고 주장하는 DM(메시지)부터 관련된 사진, 이런 걸 보내서 이이경씨가 맞는지를 확인했다"고 설명했다.

이진호는 AI(인공지능) 조작 자료라고 밝힌 이후 유감을 표하는 메일이 한 차례 있었고, 마지막으로는 이이경이 직접 언급했던 사죄와 선처 요청 메일이 전달됐다고 전했다. 그는 "(이이경이) '저희 회사로 사죄와 선처 메일을 보내고 있다'고 밝혔던 그 내용, '유감이고 죄송하다'란 뜻을 전했다고 한다"고 말했다.

다만 이진호는 해당 사과의 성격에 대해서는 이이경 측과 엇갈린 해석을 내놨다.

이진호는 "그녀가 어떤 목적으로 보냈는지 알 수 없지만 저와 인터뷰 과정 속에서도 이이경씨에 대해 사과하는 내용이 있다"며 "이 사안이 어떤 의도였건 어떻게 시작됐건 상관없이 본인이 생각한 것보다 훨씬 더 일이 커졌기 때문에 이이경씨가 곤란한 상황에 처한 부분에 대해 유감이고 미안하다(고 했다)"고 전했다.

그러면서 "사죄의 메일이라는 것이 사죄하는 건 맞지만 그 목적 자체는 이 사안이 커지는 데 대한 사과였지, 허위에 대한 사과인지 아닌지는 판단하기가 어렵다"고 강조했다.

수사 상황에 대해서도 언급했다. 이진호는 "강남경찰서에서 수사가 진행 중"이라며 "소장이 접수돼 실제 조사가 진행되고 있다"고 밝혔다. 이어 "허위사실 유포인지 확인은 못 했지만, (혐의는) 허위사실 유포와 협박죄"라고 설명했다.

또 "피의자가 지금 현재 독일에 있다. 바이에른에 거주하고 있다"며 "이 여성이 한국이 아닌 독일에 있고 중범죄가 아니기 때문에 한국으로 송환돼 조사를 받을지는 미지수"라고 덧붙였다.

이진호는 폭로자와의 통화 내용도 공개했다.

그는 "이 여성이 저랑 통화할 때 뭐라고 했냐면, '독일법으로 알아 보니 문제될 게 없다'고 밝혔다"고 전했다.

이어 "이 뜻이 뭘까 추가적으로 확인해 보니 독일에는 사실적시 명예훼손이 없다(는 것)"이라며 "본인의 주장대로 본인이 공개한 자료가 조작자료거나 AI로 만들어진 자료가 아니기 때문에 이 부분에 대해선 문제될 게 없다는 주장으로 보인다"고 설명했다.

앞서 A씨는 지난 10월 네이버 블로그에 '이이경님 찐모습 노출합니다'라는 제목의 게시물을 올렸다.

게시물에는 이이경으로 추정되는 인물과 A씨가 나눈 카카오톡, 인스타그램 메시지가 담겼다. 메시지에는 이이경으로 추정되는 인물은 A씨에게 신체 사진을 요구하고 욕설, 성희롱, 음담패설한 내용이 담겼다.

이후 이이경은 이와 관련해 출연하던 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'에서 하차했다.

<뉴시스>

