박나래 입장 발표 "모든 활동 중단, 법적 절차 진행에 집중"

박나래가 전 매니저와의 갈등으로 불거진 갑질, 불법 의료 시술 등 각종 의혹에 대한 입장을 발표했다. 유튜브 채널 '백은영의 골든타임' 영상 캡처

방송인 박나래가 전 매니저와의 갈등으로 불거진 갑질, 불법 의료 시술 등 각종 의혹에 대한 입장을 발표했다.

16일 유튜브 채널 ‘백은영의 골든타임’에는 ‘“누군가 상처받거나 불필요한 논쟁 원치 않아”’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 박나래가 직접 등장해 “최근 제기된 사안들로 인해 많은 분들에게 걱정과 피로를 드린 점 무겁게 받아들이고 있다”라고 입을 열었다.

그는 “이 문제들로 인해 내가 하던 모든 프로그램에서 자진 하차했다”라면서 “더이상 제작진과 동료들에게 혼란이나 부담이 가지 않기를 바라는 마음에서 그런 선택을 했다”고 밝혔다.

추가적인 공개 발언을 하지 않겠다고 밝힌 박나래. 유튜브 채널 '백은영의 골든타임' 영상 캡처

박나래는 “현재 제기된 사안들에 대해서도 사실관계를 차분히 확인해야 할 부분들이 있어 법적 절차를 진행 중이다”라면서 “그 과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않도록 하겠다”라고 전했다.

그러면서 “이 사안은 개인적인 감정이나 관계의 문제가 아니라 공식적인 절차를 통해 객관적으로 확인해야 할 문제라고 판단하고 있다”라면서 “이 선택은 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라 감정과 개인적인 판단을 배제하고 절차에 맡겨 정리하기 위한 판단”이라고 말했다.

박나래는 절차에 맡겨 일을 정리하겠다고 밝혔다. 유튜브 채널 '백은영의 골든타임' 영상 캡처

박나래는 “현재 수많은 얘기들이 오가고 있지만 또 다른 누군가가 상처받거나 불필요한 논쟁으로 번지는 것은 내가 원하는 것이 아니다”라고 입장을 표명했다.

“당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖고자 한다”는 박나래는 “나의 자리에서 책임과 태도를 되돌아보겠다”라면서 “시간이 필요한 문제는 차분히 절차에 맡겨 진행하도록 하겠다”고 밝혔다.

마지막으로 그는 “아껴주셨던 많은 분들에게 감사드리며 더 이상의 논란을 만들지 않기 위해 이 영상 이후로는 관련 말씀을 드리지 않도록 하겠다”라고 강조했다.

박나래는 앞으로 이에 대한 추가 입장 발표는 없을 것이라 전했다. 유튜브 채널 '백은영의 골든타임' 영상 캡처

앞서, 박나래의 전 매니저는 폭언, 상해, 괴롭힘, 대리 처방, 진행비 미지급, 개인 심부름 등의 피해를 주장하며 박나래를 고소했다.

이에 박나래는 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 맞고소한 상태이지만, 박나래가 의료 면허가 없는 인물에게 링거 주사를 맞는 등 불법 의료 행위를 했다는 의혹이 불거지며 의료법 위반으로도 고발당했다.

논란이 커지자 박나래는 ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘! 홈즈’, ‘놀라운 토요일’에서 하차했으며 모든 방송 활동을 중단했다.

