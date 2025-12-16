90년대생은 왜 결혼을 미루나… 같은 나이에도 결혼 비율 ‘반 토막’

지난 8월 경기도 고양시 일산동구 일산차병원 신생아실의 모습. 뉴스1

출생 연도가 늦을수록 혼인과 출산을 기피하는 경향이 뚜렷한 것으로 나타났다. 동일한 나이를 기준으로 비교했을 때 1990년대생의 혼인 비율은 1980년대생의 절반 수준에 그쳤다.

국가데이터처는 16일 이 같은 내용을 담은 ‘2015~2023년 인구동태패널통계’ 결과를 발표했다. 이번 통계는 1983~1995년생(29~41세) 내국인을 대상으로, 인구동태 자료와 통계등록부 등을 연계해 개인의 생애 변화를 시간 흐름에 따라 추적·분석한 것이다.

분석 결과 같은 나이에서도 출생 연도가 늦을수록 혼인과 출산 비율이 급격히 낮아지는 세대 간 격차가 확인됐다.

대표적인 혼인 연령대인 32세 남성을 기준으로 보면, 1983년생은 32세까지 결혼한 비율이 42.8%였으나 1991년생은 24.3%에 그쳤다. 약 8년의 출생 연도 차이로 혼인 비율이 절반 가까이 줄어든 셈이다.

미혼 상태에서 일정 기간이 지난 뒤 결혼으로 이동하는 비율에서도 차이는 뚜렷했다. 기준 시점에 미혼이었던 32세 남성을 3년간 추적한 결과, 1983년생(2015년 기준)은 3년 뒤 24.1%가 결혼한 반면, 1988년생(2020년 기준)은 15.5%만 결혼을 선택했다.

여성도 유사한 흐름을 보였다. 31세 미혼 여성을 기준으로 1984년생은 3년 뒤 28.4%가 결혼했지만, 1989년생은 19.1%에 그쳤다.

김지은 국가데이터처 사회통계기획과장은 “1990년대생보다는 1980년대 후반생이, 1980년대 후반생보다는 초반생이 혼인과 출산 비율이 모두 높았다”며 “세대 간 차이가 통계적으로 확인됐다”고 설명했다.

거주지와 경제 여건도 혼인과 출산에 영향을 미치는 주요 요인으로 나타났다. 남녀 모두 수도권 거주자의 미혼·미출산 비율이 타 지역보다 높았다. 1983년생 남성의 경우 수도권 거주자의 미혼 비율은 58.6%로 가장 높았고, 1984년생 여성 역시 수도권 미혼율이 46.5%로 최고치를 기록했다. 3년 뒤 혼인·출산으로 이동하는 비율도 수도권 거주자가 가장 낮았다.

소득과 자산 수준에 따른 격차도 컸다. 1983년생 남성 가운데 연간 상시 근로소득이 평균을 초과한 집단은 3년 뒤 혼인율이 40.7%였으나, 평균 이하 집단은 23.0%에 머물렀다. 주택 보유 여부 역시 출산에 영향을 미쳤다. 주택을 소유한 1985년생 남성의 3년 뒤 출산 경험 비율은 31.5%였지만, 무주택자는 15.3%로 절반 수준에 그쳤다.

기업 규모별로는 중소기업과 소상공인 종사자의 혼인·출산 이행률이 대기업·중견기업이나 공공기관 종사자보다 낮았다. 1983년생 남성 중 중소기업 재직자의 3년 뒤 혼인 비율은 22.1%로, 공공기관(38.0%)이나 대기업(35.8%) 재직자보다 10%포인트 이상 낮았다.

다만 저출생 대응 정책의 핵심 수단인 육아휴직의 효과는 뚜렷하게 확인됐다. 2015~2020년 첫째 아이를 낳은 상시근로자를 추적한 결과, 출산 후 육아휴직을 사용한 경우 사용하지 않은 사람보다 3년 뒤 둘째 이상을 낳는 비율이 유의미하게 높았다.

여성의 경우 육아휴직 사용자의 3년 뒤 다자녀 비율은 39.2%로, 미사용자(30.1%)보다 9.1%포인트 높았다. 남성 역시 육아휴직 사용자의 다자녀 비율이 46.4%로 미사용자(39.9%)를 웃돌았다. 이러한 효과는 거주지, 소득 수준, 기업 규모, 주택 소유 여부와 관계없이 공통적으로 나타났다.

김 과장은 “다양한 변수가 혼인과 출산에 영향을 미치지만, 육아휴직을 사용한 집단이 미사용 집단보다 다자녀 이행률이 일관되게 높았다”며 “정책적 효과가 상당한 것으로 보인다”고 평가했다.

안형준 국가데이터처장은 “앞으로 매년 인구동태패널통계를 공표해 사회 구조 변화와 개인 특성을 함께 고려한 저출생 분석 기반을 마련하겠다”며 “데이터에 기반한 실효성 있는 저출생 정책 수립에 기여하겠다”고 밝혔다.

