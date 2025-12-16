아시아나 항공, 2026년 1월 14일 인천공항 2터미널로 이전

내년 1월 14일부터 아시아나 항공은 인천공항 제2터미널로 이전한다.

인천국제공항공사는 제1,2여객터미널 항공사 이전과 재배치와 관련해 아시아나 항공이 내년 1월 14일부터 제2여객터미널로 이전한다고 16일 밝혔다.

인천공항 출구장 전경.

이에 앞서 지난 7월 에어부산, 9월에는 에어서울이 제2여객터미널로 옮겨 운항을 시작했다.

아시아나 항공이 제2여객터미널로 이전함에 따라 제1여객터미널의 혼잡이 완화될 전망이다. 제1여객터미널은 현재 총 여객의 66% 가량이 이용하고 있으나 아시아나항공 이전 후에는 49%의 여객이 제1여객터미널을 이용할 것으로 예상된다. 이에 따라 제1여객터미널의 체크인 카운터 혼잡과 성수기 기간 중 주차장 포화 등의 문제가 상당 부분 해소될 것으로 기대된다. 공사는 항공사 이전 및 재배치 이후 제2여객터미널 운영 준비에 최선을 다하고 있다고 밝혔다. 지난 7월 보안 검색 관련 정원을 증원해 투입을 완료했으며, 셀프백드롭 기기 증설과 주차장 용량을 확대했다. 또 지난해 12월 오픈한 제2여객터미널 4단계 지역의 탑승 게이트를 전면 사용하는 등 여객 불편을 최소화할 것이라고 설명했다. 항공사 라운지 또한 현 4개소에서 6개소로 늘리기 위해 항공사를 비롯한 관계기관과 협의를 이어가고 있다.

대규모 항공사 이전 및 재배치에 따라 제1,2여객터미널의 항공사 배치와 시설 등을 변경해 설치한다.아시아나 항공은 제2여객터미널 동편(H, J카운터)체크인 카운터에 새로운 자리를 마련한다. 기존 제1여객터미널에서 아시아나 항공이 사용하던 체크인 카운터는 국내 LCC에서 사용한다. 공사는 항공사 이전과 재배치를 함에 있어 터미널 시간대별 출발패턴과 항공사 별 운항 편수, 기종 등을 종합적으로 고려하겠다고 설명했다.

항공사 이전 및 재배치가 이루어지는 내년 인천국제공항을 이용할 국제 여객은 7507만 명에 이를 것으로 예측된다. 이는 2025년 대비 약 2.1% 증가한 수치로 올해 국제선 여객은 7352만 명, 총 여객은 7404만 명으로 전망된다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “올해 인천공항은 AI 생태계 조성을 위한 기반을 마련하고, 해외사업 매출도 역대 최대치를 달성했다”며 “내년에도 인천공항은 안전한 공항 운영뿐만 아니라 K-공항 수출, 첨단복합항공단지 조성 등 미래 혁신에 앞장서는 공항으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

