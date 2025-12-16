中인플루언서 ‘짝퉁 로제’ 논란…행사 주인공 행세하며 사인도

중국 청두에서 열린 블랙핑크 멤버 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 로제와 닮은 중국 인플루언서가 사실상 행사 주인공처럼 등장해 논란이 확산하고 있다.

15일 말레이시아 연예 매체 하이프(Hype)에 따르면, 이달 초 중국 청두에서 로제의 공식 팝업스토어 마감 행사가 열렸다. 해당 행사는 로제의 공식 굿즈 판매와 테마 포토존을 중심으로 기획된 자리였다.

행사에는 중국 인플루언서 ‘데이지’가 초청됐다. 그러나 이날 현지 진행자가 데이지를 주인공처럼 소개하면서 논란의 발단이 됐다. 데이지는 현장에서 팬들과 사진을 촬영했고, 로제의 공식 굿즈에 직접 사인을 하기까지 한 것으로 전해졌다.

블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에 등장한 중국 인플루언서 ‘데이지’. 엑스(X‧옛 트위터) 캡처

특히 그가 로제가 평소 즐겨 입는 스타일과 유사한 의상을 착용한 점도 팬들의 반발을 샀다. 이를 두고 팬들 사이에서는 “외형과 연출 전반이 로제를 연상시킨다”, “팝업스토어의 주객이 전도됐다”는 비판이 잇따랐다.

논란이 커지자 데이지는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 입장문을 내고 해명에 나섰다. 그는 “쇼핑몰 측의 초청으로 행사에 참여했으며, 모든 진행은 주최 측과 사전에 논의된 방식에 따른 것”이라고 밝혔다. 이어 “모든 행동은 로제를 홍보하려는 의도였을 뿐이며, 어떤 금전적 대가도 받지 않았다”고 설명했다.

또한 데이지는 “로제와 팬들이 중심이 돼야 한다는 점을 충분히 인식하고 있다”며 “부적절하게 보일 수 있는 부분이 있었다면 반성하고, 앞으로 더 신중하게 행동하겠다”고 덧붙였다.

그러나 해명 이후에도 일부 누리꾼은 데이지가 개인의 인지도를 높이려는 의도가 아니었냐는 의혹을 제기하며 비판을 계속하고 있다.

