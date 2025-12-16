다이닝브랜즈그룹, ‘아름다운 식탁’으로 영케어러 지원

bhc와 아웃백 스테이크하우스 등을 운영하는 종합외식기업 다이닝브랜즈그룹이 ‘영케어러(가족돌봄청년)’ 가정을 초청해 따뜻한 한 끼 식사를 제공하는 사회공헌 프로그램 ‘아름다운 식탁’을 진행했다. 다이닝브랜즈그룹 제공

지난해 처음 시작된 이래 매년 상·하반기 두 차례 운영하는 이 프로그램은 정기적이고 체계적인 사회공헌 모델로 자리매김해 가고 있다.

앞서 회사는 지난 2일 서울·경기 지역 영케어러 가정 3곳을 아웃백 스테이크하우스 고양스타필드점에 초청하고 따뜻한 한 끼 식사를 나누는 자리를 준비했다.

초록우산어린이재단과 협력해 진행된 행사에서는 신메뉴 ‘블랙라벨 루비 랍스터 에디션’을 포함한 식사가 제공됐으며, 초청된 가족들은 편안하고 따뜻한 분위기 속에서 의미 있는 시간을 보냈다.

자리에서는 bhc의 핫도그와 닭가슴살 등 제품을 다양하게 포함한 가정간편식(HMR) 선물세트도 함께 전달됐다.

다이닝브랜즈그룹 강민석 동반성장팀장은 “외식업계의 본질에서 더 나아가 진정성 있는 사회공헌 활동을 지속 전개하며 따뜻한 나눔을 이어가겠다”고 말했다.

