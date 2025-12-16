李대통령 "'성냥팔이 소녀' 결말 잔혹…우리 세상은 그러지 않길"

(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 용산 대통령실에서 열린 2025년 기부·나눔 초청행사에서 참석자 발언을 듣고 있다. 2025.12.16 xyz@yna.co.kr

이재명 대통령은 16일 구세군, 대한적십자사 등 기부 활동을 하는 단체들을 초청해 "국정을 책임지는 사람으로서 진심으로 감사드린다"고 인사를 건넸다.



이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 기부·나눔 단체 초청행사에서 "춥고 배고픈 세상에 따뜻한 역할을 맡아주시는 여러분을 뵙게 돼 반갑다"고 말했다.



이 대통령은 이날 행사를 앞두고 무슨 말을 할지 고민하다가 동화 '성냥팔이 소녀'를 떠올렸다고 소개한 뒤 "다시 줄거리를 찾아보니 결말이 참 잔혹하더라. 우리 세상이 그렇게 잔인하지 않았으면 좋겠다"며 "다행히 여러분 같은 분들 덕분에 그렇지 않은 사회가 되고 있다"고 격려했다.



다만 "그럼에도 가장 중요한 것은 정부와 행정이 최소한의 안전선을 지켜주는 일"이라며 "아직 부족한 점이 있어 슬프고 서러운 분들이 존재하는 것도 사실"이라고 했다.



이어 "여러분은 그분들께 희망과 편안함을 주고 계신다"면서 "후원금이 많은 것도 우리 사회에 이웃을 걱정하는 마음이 많다는 증거라고 생각한다. 그 연결 통로 역할을 해주시는 여러분께 국민을 대표해 감사드린다"며 앞으로도 더 많은 역할을 해 달라고 부탁했다.

이날 행사에는 구세군, 굿네이버스, 대한결핵협회, 대한적십자사, 사랑의열매, 세이브더칠드런 등 다양한 기부·나눔 단체 관계자들과 후원 아동 등이 참석했다.



이 대통령과 부인 김혜경 여사는 각 단체에 성금을 기부하고 기념 촬영을 했다.



굿네이버스 친선 대사 자격으로 행사에 참석한 배우 최수종은 "나눔은 거창한 것이 아니라 작은 사랑과 관심"이라며 "바쁜 국정 속에도 모든 단체를 초청해 격려해 주셔 진심으로 감사와 존경의 마음을 전한다"고 인사했다.



밀알복지재단 홍보대사인 배우 정영주도 "장애에 대한 사회적 시선이 또 다른 장애가 되지 않도록 바뀌어야 한다"며 "대통령님도 관심을 가지고 계신 만큼 저희도 더 열심히 함께하겠다"고 말했다.

