아파트아이, 입주자대표 전용 업무지원 서비스 ‘입주자대표ON’ 출시

아파트 생활 지원 플랫폼 아파트아이(대표 최병인)는 아파트 단지 입주자대표회의를 위한 전용 온라인 업무 지원 서비스 ‘입주자대표ON’을 출시했다고 16일 밝혔다.

‘입주자대표ON’은 단지 운영과 관련된 주요 정보를 체계적으로 관리할 수 있도록 설계된 입주자대표 전용 공식 온라인 사이트다. 입주자대표회의는 아파트 공동체 운영 전반에서 입주민의 의견을 대변하는 핵심 기구인 만큼, 아파트아이는 업무 효율성과 정보 관리 편의성에 초점을 맞춰 이번 서비스를 선보였다.

이 서비스는 아파트아이 앱과 관리 시스템 XpERP와 연동돼 단지 운영 정보를 통합 관리할 수 있는 것이 특징이다. 기존에는 모바일 앱에서만 제공되던 입주자대표 전용 기능을 PC 기반 사이트로까지 확대해, 보다 다양한 운영 데이터를 상세하게 확인할 수 있도록 했다.

‘입주자대표ON’은 별도 비용 없이 아파트아이를 이용하는 단지에서 입주자대표로 등록된 경우 누구나 사용할 수 있다.

아파트아이 유관형 팀장은 “공동주택에서 입주자대표의 역할이 갈수록 중요해지고 있는 만큼, 대표자만을 위한 공식 업무 지원 시스템을 구축했다”며 “앞으로도 공동주택 입주민의 실생활에 실질적인 도움이 되는 서비스를 지속적으로 개발해 나가겠다”고 말했다.

한편 아파트아이는 전국 약 3만 개 단지, 1200만 세대 입주민이 이용하는 아파트 생활 플랫폼으로, 관리비 조회·납부를 비롯해 방문 차량 예약, 입주민 투표, 커뮤니티 운영, 세대 점검 등 주거 생활 전반에 필요한 다양한 서비스를 제공하고 있다.

