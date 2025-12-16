“어려운 사람 돕는 걸 좋아하던 사람”…67세 오영선씨 3명에 생명 나누고 떠나

평소 어려운 사람을 보면 먼저 나서 도와온 60대 여성이 삶의 끝에서 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.

지난 10월 뇌사 장기기증을 통해 3명의 생명을 살리고 떠난 오영선(67)씨. 한국장기조직기증원 제공

16일 한국장기조직기증원에 따르면 오영선(67) 씨는 지난 10월 20일 양산부산대병원에서 뇌사 장기기증으로 간과 양쪽 신장을 기증했다. 오 씨의 숭고한 결정으로 3명이 소중한 삶의 기회를 얻게 됐다.

오씨는 10월 12일 집에서 쓰러져 있는 것을 가족이 발견해 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 이후 오씨는 가족의 동의로 간장, 신장(양측)을 기증하여 3명의 소중한 생명을 살렸다.

가족들은 오씨가 평소에도 남을 돕는 따뜻한 사람이었기에 삶의 마지막 순간에도 다른 사람의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.

부산시에서 2남 5녀 중 넷째로 태어난 오씨는 밝고 성실했으며 어려운 사람을 보면 먼저 나서서 도움을 주는 따뜻한 사람이었다. 또 노래 듣는 것과 뜨개질을 좋아하였고, 음식을 만들어 주변 이웃들에게 나눠주곤 했다.

오씨의 동생 오영애씨는 “언니, 어려운 사람을 돕기를 좋아했는데 마지막 순간까지 남을 위해 삶을 살다 가다니, 그 모든 순간이 행복했을 거로 생각해. 하늘나라에서 행복하게 잘 지내고, 하고 싶었던 모든 것 다 하면서 지내. 사랑해”라고 말하며 눈물을 흘렸다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “생명나눔을 실천한 기증자 오영선 님과 유가족의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다”며 “다른 이를 돕기 위해 힘쓴 기증자와 유가족을 위해 한국장기조직기증원이 작은 힘이 될 수 있도록 최선을 다해 함께 하도록 하겠다”고 말했다.

