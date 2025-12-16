레고코리아, '레고 산타의 선택' 크리스마스 프로모션

레고코리아(LEGO Korea)가 다가오는 크리스마스를 맞아 ‘레고 산타의 선택’ 특별 할인 프로모션을 실시하고 주요 쇼핑몰 총 8곳에서 팝업스토어를 운영한다.

레고코리아 제공

먼저 오는 25일까지 전국 온오프라인 레고 매장에서 인기 제품 총 9종을 최대 25% 할인 판매한다. 레고 닌자고, 프렌즈, 시티, 듀플로, 원피스 등 영유아부터 성인까지 전 연령과 취향을 아우르는 제품으로 구성했다. 특히 △닌자고 쟌의 울트라 합체 로봇(71834) △듀플로 인터랙티브 기차 모험(10427) △원피스 고잉 메리호 해적선(75639) △시티 F1 트럭과 RB20 & AMR24 F1 레이스 카(60445) 등 올 한해 가장 많은 사랑을 받은 인기 제품들로만 구성했다.

이와 함께, 레고코리아는 전국 주요 쇼핑몰에서 ‘마법 같은 크리스마스’를 테마로 한 팝업스토어도 운영한다. 잠실 롯데월드타워, 스타필드 고양점·안성점, 토이저러스 광명점, 현대프리미엄아울렛 대전점·송도점, 삼성전자 DSR 타워·수원 사옥 등 총 8곳이다. 팝업스토어 운영 기간은 장소에 따라 상이하며, 레고코리아 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.

팝업스토어에서는 레고 브릭으로 완성한 트리와 포토존, 브릭 조립 테이블 등 다양한 체험 공간이 마련돼 특별한 추억을 남길 수 있다. 팝업스토어 방문객을 위한 레고 제품 할인 행사도 실시한다.

레고코리아 관계자는 “한 해를 마무리하고 새해를 맞이하는 시기에 마법 같은 선물과 소중한 추억을 선사하고자 크리스마스 프로모션을 마련했다”며 “가족, 친구, 연인 등 소중한 사람들과 놀이의 즐거움을 나누시기 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지