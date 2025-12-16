수건 빨수록 뻣뻣해지는 이유가…세탁할 때마다 넣은 ‘이것’ 때문?

섬유유연제는 세탁 후 옷감을 부드럽게 하고 정전기를 줄이는 기능으로 가정에서 널리 사용되고 있다. 그런데 생활 속 필수품처럼 사용되는 섬유유연제가 건강과 환경에 부담을 줄 수 있다는 지적이 나왔다. 전문가들은 과도한 섬유유연제 사용이 의류 성능을 저하시키고 피부 건강에도 악영향을 줄 수 있다며 과도한 사용을 피해야 한다고 당부했다.

최근 영국 일간 데일리메일 등 보도에 따르면 섬유유연제에 포함된 유화제가 섬유 표면을 얇은 막으로 덮고, 이 코팅층이 물을 튕겨내며 윤활 작용을 해 옷감을 부드럽게 느끼게 만든다. 또 양전하를 띠는 계면활성제가 세탁 과정에서 발생하는 정전기를 중화하는 역할을 한다.

하지만 이 성분이 반복적으로 사용될 경우 섬유에 축적돼 작물의 기능성과 착용감을 오히려 떨어뜨릴 수 있다.

Which?의 수석 과학 자문위원인 주스 라이에 따르면 섬유유연제로 인해 느껴지는 부드러움은 섬유 자체가 변화한 결과가 아니라, 왁스 성분의 코팅이 섬유를 감싸면서 피부와 옷 사이의 마찰을 일시적으로 줄이기 때문에 나타나는 현상이다.

이 코팅층이 반복 세탁을 통해 쌓이면 섬유가 점차 경직돼 오히려 뻣뻣하거나 바삭한 질감으로 변할 수 있다. 또한 섬유 표면이 코팅되면서 세제가 섬유 깊숙이 침투하기 어려워져 오염물과 얼룩 제거 효과도 떨어진다.

섬유유연제는 섬유 표면을 코팅해 부드러움을 높이지만, 그만큼 흡수력과 통기성을 떨어뜨릴 수 있다. 이런 이유로 땀과 수분을 빠르게 흡수·배출하도록 설계된 기능성 스포츠웨어 역시 섬유유연제 사용이 적절하지 않다. 특히 고어텍스와 같은 방수 소재나 라이크라로 제작된 수영복도 섬유유연제로 세탁할 경우 본래의 기능이 크게 저하될 수 있다.

울과 같은 천연 섬유 또한 왁스성 잔여물이 축적되면 섬유 손상이 발생할 수 있어 섬유유연제 사용을 피해야 한다.

섬유유연제에는 향을 오래 유지하기 위한 향료와 계면활성제, 보존제가 포함돼 있다. 이 가운데 일부 성분은 민감한 피부에 접촉성 피부염이나 가려움, 발진을 유발할 가능성이 있다. 또 잔향 성분이 호흡기를 자극해 두통이나 기침을 호소하는 사례도 보고된 바 있다. 특히 영유아, 임산부, 알레르기 체질의 경우 주의가 필요하다.

Which?의 세탁 전문가들은 섬유유연제 대신 백식초나 베이킹소다를 활용한 전처리 방법을 제안했다. 오염이 심한 의류를 세탁 전 백식초와 물, 또는 베이킹소다와 물을 섞은 용액에 잠시 담근 뒤 깨끗한 물로 충분히 헹궈 세탁하면 정전기 감소와 얼룩 제거에 도움이 되며, 섬유의 질감도 보다 자연스럽게 유지할 수 있다고 설명했다. 다만 백식초와 베이킹소다를 함께 섞어 사용할 경우 서로 중화돼 효과가 떨어지므로 주의가 필요하다.

