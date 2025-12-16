MZ들 서울로 인천으로…팬데믹에 지방 이탈 가속

서울 시청 앞 부근에서 시민들이 마스크를 쓰고 출근하고 있다. 연합뉴스

MZ세대(20~39세) 젊은 층 인구가 코로나19 팬데믹을 전후한 8년간 비수도권에서 대거 이탈한 것으로 나타났다. 수도권에서는 인천으로의 유입이 대폭 증가했다.

16일 리더스인덱스가 국가데이터처 자료를 바탕으로 팬데믹 이전 4년(2018∼2021년)과 이후 4년(2022∼2025년 10월)의 MZ세대 인구 이동 추이를 분석한 결과, 코로나 유행 이후 4년간 서울로 이주한 MZ세대는 7만7425명으로 집계됐다.

이는 직전 4년간 유입된 MZ세대 인구 2만5579명보다 3배로 증가한 것이다.

최근 4년간 MZ세대의 순유입이 나타난 지역은 전국 17개 광역자치단체 중 서울과 경기·인천·세종·충남·대전 등 5곳에 불과했다.

팬데믹 이전에도 서울과 경기는 MZ세대 유입이 이어졌지만, 이후 흐름은 엇갈렸다.

경기는 MZ세대 유입 규모가 30만명대에서 10만명대로 줄어든 반면, 서울은 2만5000여명에서 7만7000여명으로 200% 넘게 늘었다.

인천은 전국에서 가장 극적인 변화를 보였다. 팬데믹 이전 4년간 MZ세대 547명이 순유출됐으나, 이후 4년간 4만6245명이 순유입으로 전환돼 증가율이 8500%를 넘었다.

인천 지역은 서울 접근성이 좋고 신규 주택 공급이 활발한 데다 수도권 내에서 상대적으로 낮은 주거 비용 등으로 MZ세대를 끌어모은 것으로 풀이된다.

광역자치단체 MZ세대 인구 이동 현황. 리더스인덱스 제공

세종과 충남, 대전은 팬데믹 이전 MZ세대 순유출 지역이었는데, 이후에는 순유입으로 반전됐다.

특히 대전은 총인구는 감소세를 나타냈는데, MZ세대만 늘었다. 유성구의 신도시 개발 및 정주 환경 개선이 MZ세대 유입을 이끌었다고 평가된다.

반면, 경남·경북·부산·대구·광주·전남·전북·울산·강원 등 다수 광역단체에서 팬데믹 전후로 MZ세대가 빠져나갔다.

특히 경상권에서 이같은 현상이 가장 심했다. 경남은 코로나 전후 모두 5만명대 순유출로 최다 이탈 지역이었으며, 경북이 2위, 부산이 3위였다.

제주는 팬데믹 이전에는 4년간 MZ세대가 4150명 증가했는데, 이후 6천18명 감소로 돌아서며 전국 최대 감소율(-249%)을 나타냈다.

