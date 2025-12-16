"술 좋아하면 운동 필수?"…꾸준한 운동이 지방간까지 막는다 [수민이가 궁금해요]

국내 연구진이 운동하면 분비되는 호르몬 ‘바이글리칸’이 지방간 완화의 핵심 인자로서 기능하는 것을 확인했다. 꾸준한 운동은 근력과 근육 크기 등 근 기능도 향상 시킨다.

질병관리청 국립보건연구원은 내분비·신장질환연구과 소속 임주현 연구원 등이 노인과 노화한 쥐의 근육·혈액 데이터 등을 분석해 이 같은 결과를 도출했다고 16일 밝혔다.

운동하면 분비되는 호르몬 ‘바이글리칸’이 지방간 완화의 핵심 인자로서 기능하는 것을 확인했다. 사진은 서울 시내의 한 헬스장. 연합뉴스

연구진은 미국 국립생물공학정보센터(NCBI)에서 연구자들에게 제공하는 근육·혈액 데이터를 분석해 노인들의 조직 데이터에서는 근육 호르몬인 ‘바이글리칸’의 양이 크게 줄어 있는 것을 확인했다.

연구진이 자체적으로 쥐를 이용해 실시한 동물 모델 실험에서도 젊은 쥐에 비해 노화한 쥐는 혈액과 근육의 바이글리칸 양이 현저히 떨어지는 것으로 나타났다.

그러나 연구진이 노화한 쥐를 4개월간 운동시킨 결과, 노화로 인해 감소했던 바이글리칸 양이 증가했다. 근력과 근육 크기 등 근 기능도 개선됐다.

또한 근육에서 분비된 바이글리칸은 간으로 이동해 간세포 노화와 산화 스트레스를 완화했으며, 최종적으로 간에 지방이 쌓이는 것을 억제하는 것으로 파악됐다.

국립보건연구원 연구 설명 자료. 질병관리청 제공

이에 더해 진행된 근육 세포 실험에서 연구진이 배양 세포에 바이글리칸을 주입한 결과, 일부러 약물을 통해 근육 세포를 위축시켰음에도 근관세포(근육 섬유를 구성하는 세포)의 크기와 수가 감소하지 않았다.

연구원은 “이번 연구는 근 감소와 지방간을 동시에 완화하는 핵심 인자로서 바이글리칸의 역할을 확인했다는 데 의미가 있다”며 “향후 항노화 연구와 노인성만성 질환 예방 전략 마련의 근거가 될 것”이라고 설명했다.

이번 연구 결과는 의과학 분야 국제 학술지 '국제분자과학저널(International Journal of Molecular Sciences)' 최근 온라인판에 게재됐다.

한 음식점에서 시민들이 술잔을 부딪치고 있다. 연합뉴스

한편 간 질환은 대부분 ‘지방간’에서 시작된다. 간 무게의 5% 이상이 지방으로 뒤덮이면 지방간을 진단받는다. 이 상태에서 염증이 생기면 ‘지방간염’이 되고, 염증이 반복돼 악화하면 간이 딱딱하게 굳는 ‘간경변증’으로 진행한다. 이때 간암이 발생할 확률은 급격히 높아진다.

간질환 예방을 위해선 평소 절주하는 습관이 필요하다. 알코올 간질환 예방을 위한 가장 확실한 방법은 술을 마시지 않는 것이지만, 불가피하게 마셔야 할 땐 천천히 조금만 마셔야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지