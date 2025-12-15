경찰, 전재수·통일교 압색… ‘정치권 로비’ 전방위 수사

경찰이 15일 정치권 인사의 세계평화통일가정연합(통일교) 금품 수수 의혹과 관련해 전방위 압수수색에 나섰다.



경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 이날 오전 9시부터 경기 가평 통일교 천정궁, 서울 용산구 통일교 서울본부, 산하단체 천주평화연합(UPF) 사무실, 한학자 통일교 총재와 윤영호 전 세계본부장이 구속 수용된 서울구치소 등 10곳에 대해 압수수색 영장 집행에 나섰다고 밝혔다. 압수수색 대상에는 통일교 관련 시설뿐 아니라 금품을 받은 의혹이 제기된 전재수 전 해양수산부 장관·임종성 전 더불어민주당 의원·김규환 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원의 자택과 전 전 장관의 국회 의원실, 김건희 특검 사무실 등이 포함됐다.



특별전담수사팀은 김건희 특검의 직무유기 혐의 관련 고발장도 접수해 수사 중이다. 김건희 특검은 윤 전 본부장으로부터 전 전 장관 등의 금품수수 관련 진술을 지난 8월 확보하고도 4개월 넘게 수사기관 이첩 등 조치를 하지 않아 논란이 됐다. 전 전 장관의 경우 영장에 뇌물수수 혐의, 임·김 전 의원은 정치자금법 위반 혐의 피의자로 적시된 것으로 전해졌다. 한 총재와 윤 전 본부장에게는 뇌물공여·정치자금법 위반 혐의가 적용됐다.



전 전 장관은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “분명히 불법적인 금품 수수 등의 일은 추호도 없었다”고 밝혔다. 현재 대한석탄공사 사장인 김 전 의원도 국수본 앞에서 기자회견을 열고 “통일교로부터 불법적인 돈을 받은 사실이 전혀 없다”고 했다.

