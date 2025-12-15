포엑스–포스텍, 업무협약… 국제행사 유치 협력 강화

포항국제전시컨벤션센터(POEX)와 포스텍이 지역 학술행사 활성화와 국제 교류 거점 육성을 위해 손을 맞잡았다.

(재)포항국제전시컨벤션센터(POEX는 15일 포항 첨단해양R&D센터에서 포스텍과 지역 학술행사 활성화 및 MICE 기반 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

포항국제전시컨벤션센터 조감도. 포항시 제공

이번 협약은 2027년 개관 예정인 POEX가 개관 초기부터 안정적인 행사 운영 기반을 마련하고, 지역 내 연구·산업 기관과의 연계를 강화해 포항을 학술·산업 분야의 국제 교류 거점으로 육성하기 위한 사전 준비 차원에서 추진됐다.

특히 세계적 연구대학과 대형 컨벤션 인프라의 협력으로 포항의 학술·산업 경쟁력을 한층 끌어올리는 시너지 효과가 기대된다.

협약에 따라 양 기관은 포스텍이 매년 주관하는 학술대회와 연구센터 심포지엄, 산학 공동포럼 등이 포항에서 안정적으로 개최될 수 있도록 상호 협력한다.

POEX는 개관 이후 대형 컨벤션홀과 모듈형 전시장, 국제회의에 적합한 음향·영상 시스템 등 시설과 운영 역량을 바탕으로 학술·연구 분야의 주요 행사를 수용할 수 있는 환경을 조성할 예정이다.

이를 통해 수도권 중심으로 개최되던 일부 학술행사의 포항 이전을 유도하고, 지역 내 학술 활동의 접근성과 확장성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

양 기관은 또한 포항이 보유한 산업 및 연구 인프라를 적극 활용해 철강, 이차전지, 첨단소재, AI 등 지역의 전략 분야와 연계한 대형 국제행사 발굴 및 유치 활동에도 공동으로 나선다.

포스텍의 글로벌 연구 네트워크와 POEX의 MICE 인프라를 결합해 해외 학회, 연구기관, 기술 포럼 등의 포항 개최 가능성을 높이고, 지역 산업의 글로벌 노출과 국제 교류 확대를 도모할 계획이다.

송남운 POEX 대표이사는 “지역 핵심 연구기관과의 협력 체계를 구축한 것은 POEX가 지역사회와 함께 성장하는 중요한 출발점”이라며 “포스텍과의 협력을 바탕으로 포항에서 다양한 학술·국제행사가 안정적으로 개최될 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

이어 “개관 이후에는 행사 유치부터 운영까지 전 과정을 체계적으로 지원해 지역 MICE 산업 활성화에 적극 나서겠다”고 덧붙였다.

