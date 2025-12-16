中, 日 개별 정치인 상대로 첫 제재… “중국 내 자산 동결·입국 불허 결정”

중국이 지난 3월 대만 정부 고문으로 위촉된 이와사키 시게루 전 자위대 통합막료장(합동참모의장에 해당)에 대한 제재안을 발표했다. 지난달 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 일본 개별 정치인에 대한 첫 제재다.



중국 외교부는 15일 “이와사키 전 통합막료장은 대만 독립을 주장하는 분리주의 세력과 공공연히 결탁해 ‘하나의 중국’ 원칙과 중·일 4대 정치 문서의 정신을 심각하게 위반하고, 중국의 주권과 영토 보전을 훼손했다”며 중국 내 동산·부동산 등 자산 동결과 입국 불허 등 제재안을 결정했다고 밝혔다. 이와사키 전 통합막료장은 또 홍콩과 마카오를 포함해 중국 입국 비자를 발급받을 수 없고, 중국 내에서의 거래나 협력 참여도 금지된다. 제재는 이날부터 발효된다.

(오른쪽)이와사키 시게루 전 자위대 통합막료장. EPA연합뉴스

이와사키 전 통합막료장은 자위대 간부 출신으로는 이례적으로 지난 3월 대만 행정원 정무 고문으로 임명됐다. 당시에도 중국은 “대만 문제는 전적으로 중국 내정”이라며 항의했고, 최근 중·일 갈등이 보다 격화하면서 구체적 행동에 나선 것으로 풀이된다.



일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 “중국 측이 자신과 다른 입장과 생각을 위압하는 듯한 일방적 조치를 일본 국민에게 가하는 것은 유감”이라고 밝혔다.



한편, 일본은 중·일 갈등으로 반세기 만에 ‘판다 없는 나라’가 될 전망이다. 아사히신문은 이날 일본에 남은 마지막 판다인 도쿄 우에노동물원의 쌍둥이 자이언트판다 샤오샤오와 레이레이가 다음달 하순 중국에 반환된다고 도쿄도 관계자의 말을 인용해 보도했다. 일본은 중국 측에 새로운 판다의 대여를 요구하고 있지만, 실현 가능성은 불투명하다. 새로운 대여 없이 쌍둥이 판다가 반환되면 1972년 중·일 수교 이후 처음으로 일본에서 판다가 사라지게 된다.

