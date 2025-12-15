양향자 “당 위기 맞다” vs 김민수 “당대표 흔들기” 공개설전

국민의힘 김민수·양향자 최고위원이 공개 석상에서 정면 충돌했다. 두 최고위원은 장동혁 대표 체제에서 종종 이견을 보여왔지만, 공개적으로 맞붙은 것은 이번이 처음이다. 표면적인 갈등 원인은 당 지지율에 대한 이견이지만, 그 이면엔 6월 지방선거를 앞두고 지지층 결집과 외연 확장이라는 당내 노선 갈등이 분출된 결과로 보인다.

양 최고위원은 15일 국회 본청 입구 천막 농성장에서 열린 최고위원회의에서 “강성 지지층도 좋지만 합리적 지지층과 보편 정서에 어필할 수 있는 정책, 메시지, 행보, 인물이 필요하다”고 말했다. 장 대표와 송언석 원내대표 및 다른 최고위원들이 모두 이재명 대통령과 더불어민주당을 겨냥한 비판 메시지를 꺼낼 때 홀로 자성의 목소리를 낸 것이다.

양향자 국민의힘 최고위원. 뉴시스

“여론조사는 과학의 영역”이라고 말문을 연 양 최고위원은 “12월까지 최근 세 번의 조사에서 국민의힘의 지지율은 평균 21%, 민주당은 41.6%로 우리가 2배 낮다”며 “지도부가 출범한 8월과 큰 차이가 없다는 점에서 더 뼈아프다”고 설명했다. 특히 양 최고는 보수 응답자의 절반 이하가 국민의힘을 지지했다는 점을 언급하며 “현재 국민의힘은 상대보다 지지율 결집도, 중도 확장성, 그 총합인 선거 경쟁력에서 크게 뒤지고 있다”고 직격했다.

양 최고위원이 언급한 여론조사는 11일 발표된 전국지표조사(NBS)다. 여론조사기관인 엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치 등 4개 회사가 면접원 전화 방식으로 진행한다. 해당 여론조사에서 국민의힘 지지율은 2주 간격으로 21%, 22%, 20%를 기록했다.

양 최고위원은 “이런 상황에서 경선의 당심 반영률을 높여서 후보를 공천하는 것이 과연 본선 경쟁력에 도움이 되겠나. 중도층이 공감하지 않는 계엄 정당론이나 부정선거로 도움이 되겠나”라고 반문하며 “위기에 동의부터 해야 반성도 혁신이 있다”고 덧붙였다.

그러자 김 최고위원은 “양향자 최고의 여론조사 결과 분석에 대해 이견이 있다”며 추가 발언에 나섰다. 김 최고위원은 “최근 국민의힘 지지율이 상대적으로 낮게 표현되는 갤럽이나 NBS 여론조사의 경우 면접자 설문 방식”이라며 “이 방식의 경우 샤이 보터(Shy voter), 즉 내향적 응답 효과가 발생한다. 사회적 압력의 영향을 받는다는 것”이라고 설명했다. 그러면서 “리얼미터는 37.4%, 조원씨앤아이는 39.1%, 한국여론평판연구소는 43%를 기록하고 있다”며 “기성언론과 민주당을 넘어 우리 당에서까지 우리 손으로 뽑은 당 대표를 흔들려고 하나”라고 지적했다.

장동혁 국민의힘 대표가 15일 서울 여의도 국회 본관에 마련된 천막에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이어 김 최고위원은 “통일교, 대장동 항소 포기, 부동산, 김현지 등 너무나 많은 문제가 있는데 왜 이런 문제에 집중하지 않고 공격이 당내를 향하나”라며 “진짜 지방선거를 이기고 싶다는 어떤 기준으로 방향성을 정해야 할지 진지하게 고민해보시길 바란다”고 덧붙였다.

김 최고위원이 언급한 여론조사는 NBS, 한국갤럽과 달리 자동응답시스템(ARS) 방식이다. 실제로 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8∼12일 전국 18살 이상 유권자 2519명을 대상으로 실시한 무선(100%) 자동응답 방식의 조사에 따르면 더불어민주당은 45.8%, 국민의힘 지지율은 34.6%를 기록했다. 국민의힘의 경우 11월 넷째 주(37.4%), 12월 첫째 주(37%)에 이어 2주 연속 하락한 상태다.

김 최고위원은 이전에도 “장 대표 취임 이후 당 지지율이 꾸준히 오르고 있다”, “데이터로 보면 지도부의 전략이 맞다”는 식으로 발언해왔다. 당 일각에서 제기되는 ‘지방선거 위기설’도 장 대표 체제의 리더십을 흔들려는 공작에 불과하다는 게 김 최고위원의 시각이다.

반면 양 최고위원을 비롯한 당 일각에서는 “당 대표가 위기의식이 없다”는 우려가 나오는 상황이다. 특히 당 지방선거기획단이 논의 중인 ‘당심 70% 민심 30%’ 공천룰을 두고선 “막아달라는 연락을 너무 많이 받는다”(수도권 소속 의원)는 하소연까지 들린다.

한편 국민의힘 재선 의원 모임인 ‘대안과 책임’은 16일 ‘지방선거 D-6개월, 어떻게 해야 승리할 수 있을까’를 주제로 토론회를 개최한다. 대안과 책임은 비상계엄 1주기 당시 국민의힘 의원 25명의 대국민 사과 발표를 주도한 모임이다. 대안과 책임은 “국민의힘이 내년 지방선거에 승리하지 못하면 힘의 논리로 민주주의를 무너트리고, 정권 유지와 연장을 위해 국가의 근간인 헌법마저 가벼이 여기는 이재명 정권의 폭거는 더 거리낌 없이 자행될 것”이라고 설명했다. 토론회에는 유정복 인천시장이 발제자로 나선다.

