카카오톡 친구탭 되돌리는데 협박 소동까지… 연말 이중 악재

경기 성남시 분당구 카카오 판교아지트 건물 폭파 협박 신고가 접수된 15일 경찰이 수색을 하고 있다. 이날 카카오는 만일의 상황에 대비해 전 직원을 재택근무로 전환 했다. 뉴시스

카카오톡 친구탭 개편을 둘러싼 후폭풍이 채 가라앉기도 전에 폭발물 협박 소동까지 겹치며 카카오가 연말 내내 뒤숭숭한 분위기에 휩싸였다. 이용자 반발에 밀려 서비스 개편을 되돌리는 업데이트를 앞둔 상황에서 사옥을 겨냥한 협박 글이 접수되며 전 직원 재택근무와 경찰 수색이 이어지는 소동이 벌어졌다.

15일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오는 이번 주 카카오톡 친구탭을 기존 방식으로 되살리는 업데이트를 진행할 예정이다. 지난 9월 개발자 콘퍼런스 ‘이프카카오(if kakao)’에서 격자형 피드 형태의 친구탭을 도입하겠다고 발표한 지 약 석 달 만이다. 당초 이르면 이날 업데이트가 이뤄질 것으로 알려졌지만, 막바지 작업을 이유로 이번 주 내 적용하는 방향으로 일정이 조정된 것으로 전해졌다.

카카오는 지난 9월 격자형 피드 방식의 친구탭을 공개한 이후 이용자들의 거센 반발에 직면했다. 앱 마켓 평점이 최저 수준인 1.0까지 떨어졌고, 업데이트 발표 전 6만원대였던 카카오 주가는 발표 직후 6만원 선 아래로 내려앉기도 했다.

논란이 확산되자 카카오는 이용자 피드백을 수용해 4분기 안에 친구목록을 친구탭 첫 화면으로 복원하겠다는 개선 방안을 내놨다. 이번 업데이트를 통해 격자형 피드는 선택 옵션으로 전환되고, 이용자가 원할 경우 기존 친구목록 화면을 그대로 사용할 수 있게 된다. 다만 소셜미디어(SNS) 등을 중심으로 카카오가 4분기 내 복원을 약속하고도 12월 중순까지 업데이트를 진행하지 않았다며 일정 지연을 지적하는 목소리도 제기돼 왔다.

이런 가운데 이날 오전 카카오 판교아지트에 폭발물을 설치했다는 협박 게시글이 접수되며 또 다른 소동이 벌어졌다. ‘고등학교 자퇴생’이라고 자신을 소개한 글 작성자는 카카오 임원을 총기로 살해하겠다고 위협하며 100억원을 요구한 것으로 알려졌다. 작성자는 돈을 송금하지 않을 경우 카카오 제주 본사에도 폭발물을 설치하겠다고 협박한 것으로 전해졌다.

카카오는 즉각 전 직원을 대상으로 재택근무로 전환했고, 경찰과 소방 당국은 이날 오후 1시부터 2시 45분까지 판교아지트에 대한 수색을 진행했다. 다행히 폭발물 등 특이사항은 발견되지 않으면서 소동은 일단락됐다.

카카오 관계자는 “오는 16일부터 직원들이 정상적으로 출근할 예정”이라고 밝혔다.

