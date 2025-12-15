[인사] 교보생명 외

교보생명 <경영임원 승진> ◆전무 △영업지원담당 겸 컨설턴트불편지원센터장 손영대 △우수조직순증담당 이관상 △신사업기획담당 이철 △리스크관리담당 박종길 <경영임원 신규선임> ◆상무 △강남권역담당 배대근 △부산권역담당 노현우 △법인1본부장 권범석 △건강보장사업부장 최지광 △정보보안담당 김보경 △대체투자사업본부장 박정범 △투자자산관리담당 장재웅 △선임계리사 양회은 △현업AI지원담당 박성주 △비서팀장 김지영 △AX전략팀장 박창원 <이동> ◆권역담당 △강북 김준현 △호남 문광수 △경인 성시현 ◆담당/실장 △자산운용전략담당 이동모 △전사AX지원담당 겸 그룹경영전략담당 신중하 △AI테크담당 이태동 △종합자산관리담당 김계완 △보험서비스지원실장 유정구 ◆본부장/사업부장 △AM1본부장 김기범 △AM2본부장 정기환 △법인사업본부장 문영미 △법인2본부장 문정원 △가족/노후보장사업부장 노중필
BS그룹 <정기 임원 승진 인사> ◆㈜BS보성 △상무보 박진 최권 ◆㈜BS한양 △부사장 문병철 △상무이사 김민규 최현성 서정욱 김윤성 김원국 △상무보 박준규 이현석 심재형 박은상 이가람 장광모 ◆서남해안기업도시개발㈜ △상무이사 박철주 ◆솔라시도골프앤빌리지㈜ △상무이사 정춘호
마스턴투자운용 △대표이사 박형석
현대해상 <현대해상> ◆부사장 선임 △CIAO 이창욱 △윤리경영실 부실장 최재혁 △기획관리부문장 정규완 △개인영업부문장 김도회 ◆상무 선임 △경영기획본부장 조영택 △인사총무본부장 이용진 △경인지역단장 윤종식 △영남지역단장 이제영 △AM2본부장 오정출 △일반보험기획본부장 이상수 △기업영업1본부장 박민호 △법인컨설팅본부장 문정교 △재무기획본부장 최민엽 <현대C&R> ◆대표이사 선임 △전무 홍사경 ◆상무 선임 △PM사업본부장 김준범 <현대HDS> ◆대표이사 선임 △상무 강태종 ◆상무 선임 △SM 본부장 김현희 △IDC 본부장 변규현 <현대하이라이프손해사정> ◆상무 선임 △위험관리연구소장 김상엽 <마이금융파트너> ◆대표이사 선임 △전무 전혁(이상 내년 1월 1일자)
SK증권 ◆승진 <전무> △Multi Asset운용본부장 박진남 <상무> △기업문화본부장 이대현 △감사본부장 조해용 <상무보> △기획재무본부장 김성무 △기업금융2본부장 임국현 ◆신규 선임 <이사대우> △리스크관리부장 김도연 △채권금융부장 김양진 △기업금융1부장 연명필 △경인지점장 이규동 △ECM1부장 이세호 △Biz시스템부장 정용익 △대구금융센터장 조대희 △ECM3부장 최영진 ◆보임 변경 △ECM본부장 이종호 △금융소비자보호본부장 강성호 △정보보호본부장 김기원 △법인영업본부장 김준한 △Passive영업본부장 박근환 △강남금융센터장 김수한 ◆보직 임명 △광주지점장 장지용 △Digital금융부장 한미영 △IB1부장 최신형 △법인영업부장 정경식 △Passive영업부장 박지환 △기업분석2부장 나승두 △총무부장 안승환 △상품솔루션부장 김경환 △신기술투자부장 신동재 △IT개발기획부장 박시성 △금융소비자보호부장 김미영 △정보보호부장 최성호 △감사부장 백봉현
