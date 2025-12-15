국회, 쿠팡 국정조사 추진… 김범석 고발

경찰이 15일 대규모 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡에 대한 압수수색을 이어간 가운데 국회는 쿠팡에 대한 국정조사를 추진한다.



국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 위원들은 이날 비공개 회의를 열고 김범석 쿠팡Inc 의장과 강한승·박대준 전 쿠팡 대표를 고발하고 개인정보 유출 사건에 대한 국정조사를 진행하기로 방침을 정했다. 오는 17일 과방위가 쿠팡 청문회를 여는데 여기에 김 의장이 불출석을 예고한 데 따른 조치다.

김범석 쿠팡Inc 의장. 연합뉴스

서울경찰청 사이버수사과는 이날 오전 9시30분쯤부터 수사관 11명을 동원해 송파구 쿠팡 본사 사무실에 대한 압수수색을 재개했다고 밝혔다. 경찰은 9일부터 14일을 제외하고 매일 압수수색을 이어갔다. 쿠팡이 보유한 자료가 방대해 확보에 오랜 시간이 걸리기 때문이다. 12일 오후 7시 기준 압수 목표의 60% 이상 확보했다는 게 경찰 측 설명이다.



이런 가운데 쿠팡 사태를 계기로 정부 제재를 강화해야 한다는 목소리에 힘이 실리고 있다. 여론조사기관 리얼미터가 제보팀장 의뢰로 11일 조사한 결과 응답자의 68.4%가 공정거래위원회에 강제조사권을 주는 데 찬성했다.



이번 조사는 무선(100%) 무작위 생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답조사 방식으로 실시했다. 응답률은 3.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

