현빈·정우성 ‘메이드 인 코리아’로 뭉쳤다

배우 현빈과 정우성이 의기투합한 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘메이드 인 코리아’가 성탄절 이브에 베일을 벗는다.



15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 제작발표회에는 우민호 감독을 비롯해 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 강길우, 노재원, 박용우 등 주요 출연진이 참석해 작품에 대한 기대감을 높였다.

배우 정우성(왼쪽)과 현빈이 15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 진행된 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘메이드 인 코리아’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴스1

‘메이드 인 코리아’는 격동과 혼란의 시대였던 1970년대를 배경으로, 부와 권력의 정점에 오르려는 중앙정보부 요원 ‘백기태’(현빈)와 그를 무서운 집념으로 추적하는 검사 ‘장건영’(정우성)이 거대한 사건들과 맞닥뜨리는 이야기를 그렸다. 돈과 힘이 유일한 해답이라 믿는 기태는 불법 사업에 손을 대며 위험한 이중생활을 벌이고, 외골수 검사 건영은 기태를 수사하던 중 범죄 카르텔을 마주한다. 시리즈 1화에서는 1970년 벌어진 일본항공 351편 공중 납치 사건, 일명 ‘요도호 사건’ 해결에 기태가 개입하는 에피소드가 등장한다. 공교롭게도 이 사건은 지난 10월 공개된 넷플릭스 오리지널 영화인 변성현 감독의 ‘굿뉴스’에서도 다뤄져 비교 대상으로 거론될 전망이다.



‘하얼빈’, ‘남산의 부장들’ 등을 연출한 우 감독은 “이전에 만든 작품들 이상의 완성도가 있길 바라며 매 에피소드를 영화 찍듯이 찍었다”며 “6부작이라 찍어야 할 분량은 많았지만, 시리즈라 해서 영화와 특별한 차이를 두지 않았다”고 말했다.

