제주도, 건축설비, 제과·제빵, 건축시공 ‘명장’ 3인 선정

제주도는 지역산업 발전에 크게 기여하고 숙련기술의 전승과 발전에 헌신해 온 3명의 숙련기술인을 2025년 ‘제주특별자치도 명장’으로 선정했다고 15일 밝혔다.

7호 이영호(제주신화월드 과장) 명장은 건축설비 직종에서 17년동안 종사하면서 서적 편찬 1건, 논문 6건, 최첨단 워터파크 도입, 품질개선 20건, 기술전수 15회, 대학 후학 양성, 제주도 녹색건축물 심의 전문위원, 도 도민정책평가단 등으로 활동하고 있다.

제주도 명장에 선정된 이영호·김철곤·조환진(왼쪽부터). 제주도 제공

8호 김철곤(제주의 아침 베이커리 대표) 명장은 제과·제빵 직종에서 24년동안 종사하면서 서적 편찬 2권, 논문 1건, 기술세미나 3회, 청소년 및 공공기관 특강 23회, 한국제과기능장협회 경연 등 각종 기능경기대회 심사위원으로 활동하고 있다.

9호 조환진(돌빛나예술학교 협동조합 대표) 명장은 건축시공 직종에서 20년 동안 종사하면서 서적 편찬 2건, 논문 1건, 제주문화원·제주대학교 평생교육원 강의, 돌챙이(쌓기 석공) 민간자격제도 시행, 기술전수 39회, 영국, 아일랜드 등과 돌문화 교류 및 네트워크 구축 등의 활동을 하고 있다.

이들은 각 숙련기술 발전 외에도 청소년 진로특강, 사회봉사 등 다양한 분야 활동에 기여한 공로를 인정받았다.

제주도는 뛰어난 숙련 기술인을 발굴하고 우대함으로써 지역산업 경쟁력을 강화하기 위해 2022년부터 제주특별자치도 명장 제도를 운영하고 있다.

제과제빵 등 8개 직종에서 9명의 숙련기술인이 공모에 신청했고 5단계 심사를 거쳐 최종 3명을 선정했다.

명장에게는 명장 증서와 근무장소에 부착할 수 있는 명장 현판이 수여되고 부상으로 기술장려금 1000만원을 5년간 분할 지원한다.

김미영 제주도 경제활력국장은 “제주도 명장은 도내 산업 현장의 최고 숙련 기술인에게 명예를 부여하고 제주의 산업 경쟁력을 한층 끌어올리는 중요한 역할을 할 것”이라며 “명장들이 자긍심을 갖고 산업발전에 이바지할 수 있도록 우대와 지원사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지